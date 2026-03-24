 Snapchat trasforma le foto in video di 5 secondi con AI Clips
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Snapchat trasforma le foto in video di 5 secondi con AI Clips

Snapchat lancia AI Clips su Lens Studio, un nuovo formato che trasforma una singola foto in un video di cinque secondi.
Snapchat trasforma le foto in video di 5 secondi con AI Clips
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Snapchat lancia AI Clips su Lens Studio, un nuovo formato che trasforma una singola foto in un video di cinque secondi.

Si scatta un selfie, si tocca una Lente, e Snapchat genera un video di cinque secondi dove si cammina su un red carpet o si balla sotto la pioggia, oppure si vola nello spazio. Sono gli AI Clips, il nuovo formato di Lenti alimentato dall’AI che Snapchat ha appena lanciato su Lens Studio.

AI Clips di Snapchat: un selfie diventa un video in cinque secondi, come funzionano

A differenza dei generatori video, dove l’utente scrive un prompt e il sistema genera un video da zero, gli AI Clips funzionano come un’esperienza a prompt chiuso. I creatori di Lens progettano l’effetto (la scena, lo stile, l’animazione), e l’utente ci mette solo la propria foto. Il risultato è un video di cinque secondi personalizzato.

Snapchat dice che sia gli sviluppatori esperti sia i principianti possono creare e pubblicare una Lente con AI Clips in pochi minuti, senza bisogno di strumenti esterni.

Gli AI Clips sono disponibili per gli utenti abbonati a Lens+, l’offerta premium di Snapchat che costa 8,99 dollari al mese e dà accesso a Lenti esclusive e esperienze AR avanzate. I creatori di Lens iscritti al programma di monetizzazione Lens+ Payouts possono guadagnare dai propri AI Clips.

La concorrenza: Reimagine di YouTube

Snapchat non è l’unica piattaforma a puntare sulla trasformazione da foto a video. La settimana scorsa YouTube ha introdotto “Reimagine“, una funzione che consente di trasformare una singola immagine in una clip di 8 secondi, integrandola in uno Short esistente.

È un nuovo mercato. Strumenti AI che trasformano una singola immagine statica in un breve contenuto video animato. Per i creator è un modo di produrre contenuti video senza filmare nulla. Per le piattaforme è un modo di generare più contenuti, e quindi più engagement, con meno sforzo da parte degli utenti.

Snapchat ha accompagnato l’annuncio con un dato: nel 2025, gli utenti hanno creato quasi due mila miliardi di Snap, 63.000 al secondo. Se anche una frazione di quegli utenti inizia a generare AI Clips, il volume di contenuti video sulla piattaforma potrebbe moltiplicarsi rapidamente.

Fonte: Snap

Pubblicato il 24 mar 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
24 mar 2026
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