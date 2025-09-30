Il social anti-TikTok di OpenAI con i video AI di Sora 2

OpenAI sarebbe pronta a lanciare Sora 2, il suo nuovo modello AI per la generazione video, con l’obiettivo di competere direttamente con Veo 3 di Google e con le altre tecnologie di un settore sempre più affollato. Non è tutto. Sam Altman e i suoi avrebbero messo in cantiere anche un’app con funzionalità social in pieno stile TikTok, a partire da un feed alimentato da video verticali creati dall’intelligenza artificiale.

OpenAI e Sora 2: un social con i video AI

La voce di corridoio è stata pubblicata da WIRED, sulla base delle informazioni incluse in alcuni documenti riservati che la redazione ha avuto modo di consultare. Stando a quanto trapelato, gli utenti potranno dar vita a clip con lunghezza massima di 10 secondi, iniziando con un prompt testuale. Non sarà permesso caricare foto o video di riferimento.

È previsto un sistema di verifica dell’identità che permetterà (anche a terzi) di creare filmati con protagonisti che hanno il proprio volto. Tra le altre caratteristiche figurano i tag per citare gli altri e protezioni contro le violazioni del copyright. Quest’ultimo è un tema molto caldo quando si tratta di contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

La fase di test dell’applicazione sarebbe iniziata la scorsa settimana, internamente a OpenAI, che però non ha confermato né smentito il rumor.

Ricordiamo che solo pochi giorni fa Meta ha lanciato un feed chiamato Vibes. Interno a Meta AI, è popolato proprio da video creati con l’intelligenza artificiale che possono essere condivisi su Facebook e Instagram.

Questa corsa a lanciare un’alternativa a TikTok sembra avere più di un legame con quanto sta accadendo al social network cinese negli Stati Uniti. Ricordiamo che la piattaforma è nel mezzo di una vendita. La sussidiaria americana passa nelle mani di investitori USA, con il fondatore ByteDance che mantiene una quota di minoranza, pur ottenendo una parte consistente dei profitti.