Social media? Può bastare poco: solo 11,99 euro

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn: nomi che dovrebbero essere pane quotidiano per qualsiasi azienda, ma che troppo spesso emergono invece nella percezione aziendale più come ostacoli da affrontare che non come opportunità da cogliere. Il problema è insito in una cultura aziendale che privilegia canali tradizionali in un mondo comunicativo che di tradizionale non ha più nulla: un fenomeno chiaro ormai da anni si è improvvisamente istituzionalizzato in tempo di pandemia e presto saranno in troppi a trovarsi improvvisamente in fuorigioco e con gravosi ritardi da pagare a caro prezzo.

Social media: basta poco, vale molto

Eppure non serve molto per poter almeno gettare le basi di una strategia vincente. Serve intuito, quando si è fortunati; servono competenze, quando le si hanno a disposizione; oppure serve l'impegno per maturare almeno quel minimo di consapevolezza necessaria per organizzarsi: per trovare le risorse giuste, per definire una comunicazione chiara, per affidarsi ai giusti fornitori. I social media sono lì fuori e attendono di essere utilizzati: all'azienda un passo decisivo potrebbe costare solo 11,99 euro, perché è a questa modica cifra che ammonta (solo per poche ore) lo speciale “Corso Social Media Marketing per principianti” a disposizione di chiunque.

Per imprenditori, per piccoli professionisti, per chiunque abbia un brand da curare o una strategia di personal branding da mettere in piedi. Con 5,5 ore di video on-demand, 11 articoli e due risorse scaricabili, il corso può essere sfruttato con forte capillarità sui singoli argomenti di interesse per perseguire complessivamente i seguenti obiettivi:

Gestire in autonomia la strategia e le azioni di social media marketing

Creare, gestire e promuovere una pagina o un profilo Instagram

Creare, gestire e promuovere un canale YouTube

Come utilizzare il profilo Facebook per il tuo personal branding

Creare, gestire e promuovere una pagina Facebook e le Facebook ADS

Creare e gestire un profilo Linkedin – creare, gestire e promuovere un pagina su Linkedin

Selezionare, creare e impiegare i contenuti (testo, foto, emoticon, video, formati dei post) più adatti al tuo business

Scegliere il Budget più adatto alle tua Campagne pubblicitarie ADS sui Social Network

Automatizzare e programmare la pubblicazione sulle pagine social grazie a Hootsuite, PostPickr e altri tools

Come legare i social networks agli altri strumenti di web marketing (blog, sito web, Google ads, e-mail marketing).

Un corso che, in una piccola azienda, può davvero fare la differenza, purché nella cultura aziendale già ci sia il baccello di una curiosità (almeno) nei confronti di quelle grandi opportunità che la concorrenza già sta sfruttando a proprio favore. Ma se questa curiosità è tanto piccola da non valere 11,99 euro, allora c'è poco da fare.