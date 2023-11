Soda PDF: la soluzione completa per la gestione dei PDF

Soda PDF è una soluzione versatile per la gestione dei file PDF, che offre un ampio spettro di funzionalità sia per privati che per aziende. Questo software presenta oltre 50 strumenti facili da usare, accessibili sia da PC che da dispositivi mobili. Tra le sue funzionalità sono disponibili conversione, modifica, creazione e protezione di file PDF, oltre alla possibilità di visualizzare, compilare e firmare elettronicamente moduli PDF. Inoltre i clienti possono contare su un supporto esperto disponibile 24/7​​.

Soda PDF è disponibile con un piano annuale scontato del 34% al costo di 59,00€, in alternativa è disponibile l’accesso completo al servizio per 14 giorni a 1,97€.

La piattaforma permette di creare documenti PDF da oltre 300 tipi di file e di convertire i PDF in formati come Word, Excel e PowerPoint. L’interfaccia utente di Soda PDF è intuitiva e l’editor PDF funziona come un elaboratore di testi, consentendo di modificare facilmente testo e immagini senza la necessità di convertire il PDF in un altro formato​​​​.

La funzione OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri) consente di trasformare documenti scannerizzati e immagini in file PDF ricercabili, rilevando automaticamente il testo nelle immagini o permettendo agli utenti di scegliere manualmente le aree del PDF da scansionare. Questo rende il software particolarmente utile per la gestione di documenti storici o archiviati​​.

Altre funzionalità includono la possibilità di aggiungere annotazioni, commenti e revisioni grazie agli strumenti note adesive, matita e forme. È anche possibile aggiungere timbri, sottolineature, evidenziazioni e barrature per contrassegnare porzioni di testo specifiche all’interno del documento.

Infine, Soda PDF offre la possibilità di creare moduli interattivi per sondaggi, fatture e inventari, nonché di proteggere i documenti con password utilizzando la crittografia a 256-bit e di firmarli elettronicamente con firme digitali.

Per conoscere l’offerta completa di Soda PDF clicca qui.

