Sodastream ART per acqua frizzante a casa: kit COMPLETO prezzo MINI

Non tornare mai più dalla spesa con delle casse di acqua, non quando puoi creare la tua bottiglia frizzante direttamente a casa. Il bello di avere un dispositivo Sodastream è proprio questo: gustarti bollicine quando più ne hai voglia senza il rischio che possano svanire nell’aria. Il modello ART? Una vera opera con dimensioni compatte e design da esibire.

Dal momento che è in promozione su Amazon, approfittane. Collegati al volo in pagina dove lo sconto A TEMPO ti strizza l’occhio: porta a casa il tuo apparecchio con soli 98€. Non perdere tempo, è poco quello a disposizione.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Sodastream ART, il kit completo per acqua frizzante a casa

SodaStream ormai è sul mercato da anni e rimane il marchio e il prodotto vincente per chi non può fare a meno delle bollicine nell’acqua. Il modello ART che ti propongo oggi è comodo, con dimensioni compatte e soprattutto con un design che si fa apprezzare anche se messo in bella mostra. Quasi diventa un obbligo sistemarlo nel posto più appariscente della tua cucina.

Ma veniamo a noi: acquistando questo kit ricevi a casa la macchina, una bottiglia specifica in vetro da 1 litro e il cilindro di anidride carbonica. Come si usa? Riempi la bottiglia con dell’acqua normale, inseriscila nel tuo SodaStream e gasala fino al risultato che più ti piace: ecco fatto!

Sapevi che il marchio vende anche dei concentrati? Collaborando con Pepsi e Sprite e Fanta ti dà la possibilità di creare anche bibite gasate in zero secondi.

Ps: con il cilindro in dotazione hai fino ad 80 litri di acqua gasata a disposizione.

Collegati subito su Amazon dove puoi acquistare la tua Sodastream ART a soli 98€ con l’offerta lampo in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.