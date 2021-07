SoftBank, maxi-investimento nell'exchange Mercado Bitcoin

Il più importante exchange di criptovalute del Brasile per volume di transazioni processate, Mercado Bitcoin, incassa 200 milioni di dollari grazie all'investimento di SoftBank Latin America Fund. La piattaforma è controllata dalla parent company 2TM Group.

Mercado Bitcoin: il sostegno di SoftBank per l'exchange brasiliano

Le risorse saranno impiegate per l'espansione del business in paesi come Argentina, Cile, Colombia e Messico, anche passando da una serie di acquisizioni già messe in programma. Previsto inoltre un ampliamento della forza lavoro per arrivare a 700 dipendenti entro dicembre. In arrivo poi un digital wallet digitale (MeuBank) e un servizio di tipo digital custodian (Bitrust), ma entrambe le iniziative sono in attesa del via libera da parte delle autorità nazionali.

A livello locale, le registrazioni di nuovi utenti hanno toccato le 700.000 unità tra gennaio e maggio, per una user base complessiva che ora conta 2,8 milioni di account. Nei primi cinque mesi del 2021 sono stati movimentati fonti per circa 5 miliardi di dollari, più di quanto fatto nei precedenti sette anni di attività. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Marcelo Claure, CEO di SoftBank Group International e COO di SoftBank Group.

Siamo rimasti impressi da come 2TM Group abbia compreso l'ecosistema brasiliano, così come dal loro contributo all'evoluzione del framework normativo nel paese, ponendosi all'avanguardia della rivoluzione blockchain nell'America Latina e come player principale per quanto riguarda l'esplosione delle criptovalute in Brasile.

A dispetto del proprio nome, Bitcoin non è l'unica criptovaluta disponibile per il trading sull'exchange: tra le altre anche Ethereum, Litecoin e Ripple.