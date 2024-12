Soggiorno in hotel? Proteggi la tua privacy online con una VPN

Ti trovi in vacanza per le feste e fai largo uso del WiFi del tuo hotel per navigare online? Fai attenzione perché soprattutto in questi casi l’utilizzo di una VPN può esserti utile più che mai per essere certo di avere una connessione privata, protetta e totalmente sicura che ti mantenga al riparo da ogni possibile imprevisto. Prima di spiegarti perché, ti ricordiamo che puoi approfittare degli sconti di fine anno di NordVPN: 71% di sconto e 3 mesi extra gratuiti.

NordVPN: perché dovresti utilizzarlo in hotel

Sebbene le reti WiFi degli hotel o di B&B siano protette da password, non ci vuole molto affinché qualcuno provi ad attaccarle compromettendo la sicurezza dei dispositivi ad esse connessi. Per questo se utilizzi una VPN premium come NordVPN avrai la certezza assoluta che le tue informazioni verranno crittografate, rendendo ogni attacco molto complicato da parte degli appassionati.

Una rete virtuale privata, infatti, cripta qualsiasi dato venga trasmesso tra il tuo dispositivo e il server VPN, incluse soprattutto le informazioni più sensibili come dati delle carte di credito, email e password. Attivando la VPN mentre navighi attraverso queste reti potrai mascherare il tuo indirizzo IP, mantenere il tuo anonimato online e impedire alle terze parti di tracciare la tua attività.

Inoltre, se ti trovi all’estero e non riesci ad accedere a contenuti che solitamente utilizzi in Italia, come quelli presenti sulle piattaforme streaming, con una VPN puoi aggirare anche questo ostacolo: ti basterà collegarti a un server VPN italiano (con NordVPN ne avrai addirittura tre a disposizione) per simulare la tua posizione nel bel Paese e continuare così ad usufruire dei tuoi abbonamenti.

Insomma, specie se sei in viaggio, utilizzare NordVPN può proteggerti da ogni possibile imprevisto digitale dandoti anche dei vantaggi niente male. Attivalo subito con gli sconti di fine anno: avrai anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto. In pratica, sarà come provarlo gratis per un mese.