Soldo, l'alleato dello smart working per i dipendenti

Il periodo della pandemia ci ha insegnato a vivere la propria abitazione in maniera più intensa, spingendoci a dare sempre il meglio e a trasformare ogni angolo di casa in un posto unico e ricco di opportunità. A giovare su tutto, è stato ovviamente il concetto di Smart Working, sicuramente molto più conosciuto all’estero, ma che finalmente è riuscito a costruire salde radici anche in Italia. Per quanto ciò possa rappresentare un enorme vantaggio, in alcuni ambiti, soprattutto quelli relativi alla gestione dei dipendenti, potrebbero presentarsi problemi da non sottovalutare. Per questo motivo, nasce Soldo, una piattaforma in grado di semplificare tutte le spese aziendali.

Vantaggi e svantaggi dello smart working: la soluzione di Soldo

Secondo alcuni analisti esperti, lo smart working è riuscito a migliorare sensibilmente l’esperienza lavorativa dei dipendenti. Questi ultimi infatti, hanno registrato un interessante incremento in termini di produttività, riduzione di livelli di stress, riduzione di pendolarismo (e di conseguenti benefici ambientali) e libertà di lavorare in casa o in qualunque altra località.

D’altra parte, le stesse aziende che gestiscono tali dipendenti, si sono ritrovati ad affrontare diversi problemi legati alla difficoltà di instaurare rapporti di gruppo all’interno dell’ufficio, motivare i propri dipendenti, aumentare il livello di fiducia tramite la vicinanza, diminuire il senso di solitudine e allontanamento e maggiore rischio di burnout con conseguente aumento degli orari di lavoro.

Soldo si è quindi preoccupata di provare a risolvere tali problemi, creando una piattaforma di gestione spese intelligente e basata sull’utilizzo di carte prepagate aziendali, che consentono ai dipendenti di semplificare i pagamenti relativi alla propria attività lavorativa.

La suddetta compagnia crede molto in questo progetto e lo dimostra quotidianamente utilizzando lo stesso servizio, creato personalmente, per la gestione di tutte le proprie spese aziendali. Tutti i dipendenti Soldo dispongono del conto, oltre che del software di gestione spese, all’interno del quale sarà possibile visionare il proprio saldo e verificare le spese eseguite o da eseguire per migliorare il proprio rendimento.

Qualunque azienda potrà ovviamente richiedere l’apertura di un conto Soldo e iniziare a semplificare la gestione aziendale anche in materia di smart working e lontananza.

