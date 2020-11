Il progetto Solidarietà Digitale che in prima vera ha teso una mano ai professionisti alle prese con lo smart working e che più di recente ha concentrato la propria attenzione sul mondo della scuola entra in una nuova fase con il lancio di Vicini e Connessi: l’obiettivo è quello di sostenere i business locali grazie agli strumenti del digitale. Così viene presentato sul sito del MiD.

Vicini e Connessi è l’iniziativa della Ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione per sostenere i commercianti locali, i negozi di prossimità e le piccole imprese attraverso piattaforme di commercio online e servizi digitali per promuovere le loro attività.