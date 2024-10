Solo 299€ per la TV 4K di LG da 43 pollici (FORTE SCONTO)

Oggi puoi risparmiare 150 euro e mettere in salotto (o in qualsiasi altra stanza della tua casa) una TV 4K di ultima generazione: è quella da 43 pollici della serie LG UT73. La trovi in forte sconto su Amazon, con un’offerta che la porta al suo prezzo minimo storico.

LG UT73, Smart TV 4K da 43 pollici in offerta

Ha in dotazione il processore α5 Gen7 per garantire prestazioni da top di gamma su ogni fronte, dalla qualità delle immagini allo streaming dei contenuti multimediali attraverso le tante applicazioni preinstallate con la piattaforma webOS: da Netflix a Prime Video, da NOW a RaiPlay, passando da Disney+, DAZN, YouTube e molte altre. Ci sono poi una modalità gaming ottimizzata per le sessioni di gioco, la connettività Wi-Fi e l’interazione con Alexa attraverso il telecomando con microfono incluso. Fai un salto sulla pagina dell’e-commerce dedicata al televisore per tutti gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche integrate e delle funzionalità supportate.

Da listino costerebbe 449 euro, ma grazie allo sconto del 33% applicato in automatico, in questo momento puoi acquistare la Smart TV 4K di LG (modello UT73 da 43 pollici) al prezzo finale di 299 euro, con un risparmio di 150 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta, se sei interessato ti consigliamo di metterla nel carrello per non perdere l’occasione.

Nessun compromesso per quanto riguarda l’affidabilità in fase di vendita e spedizione: Amazon si occupa di tutto, senza passare da intermediari. Se la ordini subito, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Se ancora non sei convinto, dai un’occhiata alle centinaia di recensioni scritte dai clienti che l’hanno già comprata, assegnandole un voto medio superiore a 4/5.