Un solo antivirus su più computer e smartphone? Ecco la soluzione ideale

Proteggere i propri dispositivi con un antivirus è ormai pratica molto diffusa. Optare per uno strumento gratuito però, come appare logico, non è come affidarsi a un antivirus professionale.

In questo contesto, al di là del costo, a frenare molti utenti è il fatto che gli stessi possiedono più dispositivi. Acquistare una licenza per ognuno di essi, viene considerato molto spesso come una spesa eccessiva.

Non solo: spesso si parla di prodotti di diversa natura, con strumenti di protezione non compatibili per tutti i sistemi operativi usati. Di fatto, può essere necessario diversi software per PC, smartphone e Mac: un lavoro molto complesso e disorientante per qualunque tipo di utente.

Per fortuna esistono servizi molto duttili sotto questo punto di vista. McAfee Total Protection infatti, con una singola licenza può arrivare a proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente.

Antivirus su più computer e smartphone? McAfee Total Protection ne protegge fino a 10

McAfee Total Protection è uno strumento di protezione digitale che va ben oltre al classico antivirus.

Oltre al classico strumento di scansione, rilevamento e disinnesco di malware, trojan, adware, worm e altre minacce del Web, propone una serie di utility avanzate per la sicurezza digitale.

La VPN integrata nella suite, per esempio, è ideale per ottenere anonimato e privacy online. A questa poi, viene affiancato un password manager, ideale per proteggere le parole d’accesso utilizzate per social network, servizi di vario tipo e soprattutto piattaforme di home banking e carte di credito.

Il sistema di protezione della rete domestica poi, contribuisce a rendere il Wi-Fi più sicuro e ad impedire intromissioni esterne.

Non solo: è bene tenere presente che questo antivirus si adatta alla maggior parte di sistemi operativi in circolazione. McAfee Total Protection infatti, lavora efficacemente tanto su PC Windows quanto su Mac così come su dispositivi Android e iOS.

Quanto costa McAfee Total Protection? Un account, valido per 10 dispositivi, è disponibile solitamente per 119,95 euro all’anno.

Grazie all’attuale promozione però, è possibile ottenere tutta la protezione di questa suite per appena 49,95 euro.

