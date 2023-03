Soluzioni semplici per la memoria del telefono esaurita

Sei stanco di dover cancellare continuamente foto e video dal tuo telefono perché la memoria è sempre piena? Sappiamo quanto possa essere frustrante, ma fortunatamente esistono diverse soluzioni a questo problema. Tra le soluzioni migliori – che ti elencheremo a breve – spicca l’opzione del cloud storage: uno spazio virtuale online sicuro e protetto, in cui conservare tutti i nostri file (fotografie, video e documenti) e accedervi in qualsiasi momento, senza pesare sulla memoria dello smartphone.

Un ottimo servizio è pCloud: te ne parleremo a breve, ma ti vogliamo anticipare alcuni dettagli e in particolare informarti sull’offerta in corso. Con uno sconto che va fino all’80%, infatti, potrai ottenere uno dei tre piani pCloud a un prezzo promozionale – e davvero stracciato – che parte da soli 199 euro per lo spazio da 500 GB. Tutti i pagamenti sono da intendersi una tantum, ovvero non sarai mai preso “in ostaggio” da abbonamenti e pagamenti ricorrenti perché lo spazio che acquisti diventa tuo per sempre.

I migliori metodi per liberare spazio nel telefono

Una soluzione immediata per ampliare lo spazio di archiviazione del tuo telefono? L’utilizzo di una scheda SD che, inserita nel tuo telefono, permette di liberare spazio sul dispositivo e archiviare i tuoi file su un supporto esterno facilmente trasferibile su un PC o un hard disk. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da considerare: le schede sono piccole e potrebbero essere soggette a smarrimenti accidentali. Inoltre, potrebbero presentare guasti, causando la cancellazione irreparabile di tutti i dati salvati.

Un altro ottimo metodo prevede l’adozione di alcune buone pratiche, che potrebbero aiutarti a risparmiare qualche GB prezioso. Per cominciare, valuta di utilizzare il browser al posto delle app per i tuoi servizi preferiti, come i social che sono accessibili e funzionanti anche direttamente dal broswer. Un altro suggerimento è quello di disinstallare le applicazioni che non utilizzi più, in particolare quelle che conserviamo perché “non si sa mai”. Elimina ciò che non ti serve e ricorda che puoi sempre scaricare le app di nuovo più avanti.

Terza e ultima pratica: pulire la cache del telefono regolarmente. Ogni tanto, i file di “scarto” si accumulano nella memoria del nostro smartphone, incidendo negativamente sullo spazio disponibile oltre che sulle prestazioni del dispositivo. Una pulizia manuale o l’utilizzo di appositi software potrebbe essere utile per il tuo telefono. Ultimo metodo, ma non per importanza, è utilizzare uno spazio di archiviazione cloud per sistemare definitivamente il problema. Sebbene possa sembrare una soluzione costosa, in realtà è estremamente efficace e può offrirti molti vantaggi. Ad esempio, avrai sempre le tue fotografie e i tuoi video archiviati in un luogo sicuro e protetto, accessibili da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. Inoltre, molti servizi cloud offrono anche il backup automatico dei dati.

Se scegli pCloud, la memoria si libera in tempo zero

Se stai cercando un servizio cloud di archiviazione di alto livello che sia anche economico, pCloud potrebbe essere la scelta giusta per te. Oltre alla convenienza, questa piattaforma offre funzionalità avanzate come la sincronizzazione automatica dei file su tutti i tuoi dispositivi e la possibilità di condividere cartelle e link con facilità.

Ma ciò che rende pCloud un’opzione davvero interessante è la disponibilità di piani di pagamento una tantum, che ti permettono di acquistare direttamente uno spazio di archiviazione cloud di tua scelta senza dover sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale. Attualmente, i piani disponibili sono da 500 GB e 2 TB, a prezzi molto competitivi rispettivamente di 199 e 399 euro. Un terzo piano, da 10 TB, è disponibile a 1.1.90 euro.

Inoltre, pCloud garantisce la massima sicurezza dei tuoi dati grazie all’utilizzo di protocolli di sicurezza TLS/SSL e crittografia 256-bit AES per tutti i file. Anche se sei ancora indeciso, puoi sempre provare il servizio gratuitamente con 10 GB di spazio cloud a tua disposizione. Non perdere altro tempo a preoccuparti per la memoria insufficiente del tuo telefono, affidati a pCloud per archiviare in modo sicuro tutti i tuoi dati e foto senza preoccupazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.