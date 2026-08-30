Sonno, attività e allenamenti sotto controllo con Garmin vívoactive 6

Tieni sotto controllo il tuo fisico mentre svolgi attività quotidiane e sportive con uno dei migliori smartwatch sul mercato oggi a un ottimo prezzo. Stiamo parlando del mitico Garmin vívoactive 6 che ora su Amazon puoi avere a 242,24 euro, invece che 329,99 euro.

Sul pezzo di listino indicato da Amazon c’è quindi uno sconto il 19% che ti permetterà di risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto potrai ottenere un fantastico smartwatch. Puoi anche decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Garmin vívoactive 6: display luminoso e tante funzioni

Con il Garmin vívoactive 6 avrai a disposizione tante funzionalità che potrai usare sia per le normali attività quotidiane che per quelle sportive. Possiede allenamenti per la corsa e potrai sfruttare anche opzioni personalizzabili che si adattano alle tue prestazioni e alle capacità di recupero. Inoltre poi avvalerti dei piani gratuiti con Garmin Coach e ci sono oltre 80 app precaricate per lo sport che puoi fare sia all’aperto che all’interno.

Offre un generoso display AMOLED da 1,2 pollici, protetto da un Corning Gorilla Glass 3, con luminosità massima di 2000 nit ed elegante lunetta in alluminio anodizzata, più cinturino in silicone. Ha il GPS integrato per tracciare i tuoi percorsi in modo preciso e la possibilità di pagare in modalità contactless. Inoltre offre una memoria interna da 8 GB che ti permette di memorizzare la musica che preferisci e ascoltarla direttamente con gli auricolari senza portarti dietro lo smartphone.

Una promozione davvero coi fiocchi da non farsi scappare. Dunque prima che sia troppo tardi vai su Amazon e acquista il tuo Garmin vívoactive 6 a 242,24 euro, invece che 329,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.