SONOFF ZBMINIL2: bundle 2 pezzi in sconto al Black Friday

L’evento di Amazon dedicato al Black Friday che ha preso il via oggi propone uno sconto molto interessante sul bundle che include 2 unità di SONOFF ZBMINIL2. È l’interruttore intelligente utile per configurare una smart home, qui offerto in coppia al prezzo minimo storico.

Permette di interagire con un’applicazione su smartphone oppure tramite comandi vocali, per accendere o spegnere l’apparecchio alimentato (impianto di illuminazione o altro), anche seguendo routine personalizzate, ad esempio in base all’orario o al giorno della settimana.

Black Friday: il bundle di SONOFF ZBMINIL2 in offerta

Grazie alle sue dimensioni compatte può essere facilmente installato ovunque, anche nella più piccola scatola di montaggio (UE di tipo 86 o 120). Si interfaccia con diverse tipologie di interruttori esterni per controllare i dispositivi: a bilanciere, a parete, a pulsante e così via. Non è richiesto alcun cavo neutro. È compatibile con gli ecosistemi Google Home, Alexa e Alice per la domotica oltre che con IFTTT, eWeLink e con gli hib Zigbee, inclusi quelli integrati nei dispositivi Echo. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda completa.

Non perdere l’occasione e acquista il bundle con 2 unità di SONOFF ZBMINIL2 al prezzo di soli 27,99 euro, con uno sconto significativo rispetto al listino. La promozione di oggi lo porta al suo minimo storico da quando è in vendita.

Se vuoi essere sempre aggiornato sulle offerte del Black Friday, tieni sotto controllo la sezione amazon.it/blackfriday. Inoltre, ti segnaliamo che su queste pagine pubblicheremo i migliori sconti sui prodotti tecnologici fino al 2 dicembre, quando terminerà l’evento. Tratteremo anche quelli dedicati alla smart home, come appena fatto.