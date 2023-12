Sony BRAVIA per un 65 pollici 4K UHD che scende al MINIMO STORICO

Se in salotto devi mettere un televisore che ne valga la pena, scegli Sony BRAVIA per ritrovarti immerso in tutto ciò che guardi con una sola mossa. Oltre ai 65 pollici di ampiezza hai uno schermo che espelle qualità da ogni pixel per un risultato che ti lascerà letteralmente a bocca aperta.

Anche se lo sconto non è segnalato su Amazon, si tratta di un minimo storico. Collegati al volo per approfittare del ribasso di circa 500€ e porta a casa questo gioiello a soli 899€. Sbrigati, è un’offerta da non farsi scappare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

SONY Bravia: il televisore che ti fa diventare parte dello spettacolo

Hai davvero tutto a portata di mano con questo televisore di ultima generazione. Se ti sei mai aggirato negli scaffali di un qualsiasi negozio di elettronica, allora sai già che questo è il prodotto che fa al caso tuo. Vai a controllare pure perché è lo stello modello che ti ha lasciato a bocca aperta ma ti ha fatto sempre andare via con un sospiro malinconico a causa del prezzo.

Con l’offerta su Amazon porti a casa questo meraviglioso 65 pollici a pochissimo e ne vale totalmente la pena. Schermo LED dalla risoluzione 4K UHD per vedere anche i più piccoli dettagli senza dover strizzare gli occhi. Pensa che i colori sono vividi, realistici e non lasciano niente al caso.

Naturalmente anche l’audio è di prima qualità per avere un ascolto senza limiti anche se non hai una soundbar a casa. Nel caso in cui tu l’avessi, invece, puoi sistemare i piedi del televisore in due posizioni così da ospitare l’impianto audio senza problemi.

Con sistema Google TV integrato hai applicazioni e funzioni innovative, telecomando di ultima generazione e tutto il resto.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon dove acquisti il tuo smart TV SONY BRAVIA a soli 899€ al mimino storico.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.