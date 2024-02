Sony HT-AX7: il cinema ovunque tu vorrai (-15%)

Se sei alla ricerca di un sistema audio che ridefinisca la tua esperienza di intrattenimento, il Sony HT-AX7 è l’affare da non perdere. Con uno sconto del 15% su Amazon, questo dispositivo compatto offre un audio immersivo a 360 gradi grazie alla sua tecnologia di mapping audio spaziale. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 458,99 euro, anziché 549,00 euro.

Sony HT-AX7: questa offerta è limitata nel tempo

La 360 Spatial Sound Mapping Technology è la chiave per trasformare il suono stereo in un’esperienza audio avvolgente. L’avanzato algoritmo di up-mixing crea un ambiente sonoro che ti circonda, indipendentemente da cosa stai guardando sul tuo tablet, telefono, laptop o proiettore. È come portare il cinema direttamente a casa tua, ovunque tu vada.

La portabilità è al centro del design del Sony HT-AX7. Leggero e compatto, questo sistema home theater è perfetto per chi è sempre in movimento. Goditi un’esperienza cinematografica di alta qualità ovunque ti trovi, senza compromettere la qualità del suono.

La batteria del Sony HT-AX7 è un vero punto di forza. Con un’autonomia impressionante di 30 ore, puoi goderti il tuo intrattenimento per tutta la giornata senza dover preoccuparti di ricariche frequenti. Inoltre, la ricarica rapida ti offre 2,5 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica. Un vero salvavita per chi ha sempre una vita frenetica.

Il design elegante e portatile del Sony HT-AX7 si adatta a qualsiasi ambiente. Posizionalo con facilità con una sola mano, grazie alla sua leggerezza. Non solo offre un audio straordinario, ma si fonde perfettamente con qualsiasi stile grazie al suo design raffinato.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza audio. Fai subito tuo il Sony HT-AX7 su Amazon con il 15% di sconto e acquistalo al prezzo speciale di soli 458,99 euro. Affrettati, questa offerta non durerà per sempre.

