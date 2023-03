Sony Inzone M3, il monitor da gaming per PC e PS5: sconto SUPER su Amazon

Vuoi vivere un’esperienza di gioco unica e coinvolgente con il tuo PC o la tua PlayStation 5? Allora non perdere tempo e approfitta subito delle offerte di Primavera su Amazon: solo per pochissimo tempo puoi acquistare il monitor da gaming Sony Inzone M3 a soli 569 euro invece di 699, il suo prezzo più basso di sempre.

Sony Inzone M3 è un monitor da 27 pollici con pannello IPS Full HD e HDR, che ti offre una qualità delle immagini eccezionale, con colori nitidi e realistici che coprono il 99% dello spettro sRGB. Con la spedizione Prime lo ricevi subito.

Sony Inzone M3: il monitor pensato anche per PS5

Le caratteristiche tecniche di questo monitor, pensato per il gaming e in particolar modo per PS5, sorprendono anche grazie alla frequenza di aggiornamento di 240 Hz e al tempo di risposta di 1 ms, con cui potrai goderti una grafica fluida e senza ritardi, una reattività e una precisione incredibili nei giochi più dinamici e competitivi.

Il monitor è dotato anche di tecnologie avanzate come NVIDIA G-SYNC e VRR (standard HDMI 2.1), che eliminano il tearing e le sfocature, e Auto HDR Tone Mapping, che ottimizza le impostazioni HDR in base al contenuto riprodotto con PlayStation 5. Il tutto mentre alla vista ti godi un design compatto e futuristico, ispirato alla console Sony, con un piedistallo centrale che ti permette di ottimizzare lo spazio sulla scrivania e di regolare l’altezza e l’inclinazione del display.

Per non farsi mancare niente è presente uno switch KVM integrato, che ti consente di controllare fino a due PC con una sola tastiera, un solo mouse e un solo paio di cuffie. E se vuoi personalizzare le impostazioni per un’esperienza di gioco ancora più esclusiva, puoi usare il software per PC INZONE Hub, sviluppato appositamente per i monitor e le cuffie INZONE.

Non perdere allora l’occasione di rivoluzionare la tua esperienza di gioco: acquista ora il Sony Inzone M3 in offerta su Amazon al minimo storico, il monitor da gaming pensato per farti godere di PC e PS5 al massimo delle loro potenzialità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.