Sony LinkBuds Fit per un comfort senza precedenti, sconto su Amazon

Un paio di auricolari Bluetooth differenti dai soliti e con una qualità eccellente. In fin dei conti sono le Sony LinkBuds Fit, wearable con comfort avanzato e una serie di caratteristiche che non ti fanno pentire dell’acquisto. Ora sono in promozione su Amazon con uno sconto del 16% quindi, se le vuoi, è il momento giusto per farle tue. Collegati in pagina e acquistale con 128,71 euro invece di 142,98 euro e non perdere questa occasione.

Sony LinkBuds Fit, tutte le caratteristiche di questi auricolari Bluetooth

Le Sony LinkBuds Fit sono riconoscibili dal primo momento grazie al loro design iconico che non è solo bello a vedersi ma anche intelligente. Non sporgendo dal padiglione auricolare, non c’è rischio che possano rimanere impigliate in indumenti o capelli per rimanere stabili e non muoversi quando ti sposti. Con le punte auricolari di diverse dimensioni trovi il fitting che fa al caso tuo e, poi, la leggerezza unita alla resistenza all’acqua le rende ideali anche per allenamenti e per non farne mai a meno. Connettili a qualunque dispositivo sfruttando il Bluetooth avanzato e godi di una comodità eccellente con il Multipoint così passi da un devices all’altro senza tocchi o dover smanettare nelle impostazioni.

I driver audio sono eccellenti affinché la musica venga riprodotta alla perfezione. Con certificazione High-Res Audio sia già di star ottenendo il massimo ma non viene mene il Noise Cancelling, il quale puoi usare a discrezione anche grazie alla modalità Ambient Sound. Con 21 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica piccola e portatile, non ci sono limiti. I microfoni? Naturalmente integrati così anche chiamate e note audio sono all’ordine del giorno.

Con soli 128,71 euro su Amazon, le magiche Sony LinkBuds Fit sono in promozione con uno sconto del 16% che non lascia spazi ai dubbi. Acquistale ora.