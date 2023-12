Sony PlayStation 5 Camera HD in offerta su Amazon: attivo sconto del 12%

Se sei un amante del gaming su console, l’ultima generazione di PlayStation è indubbiamente la scelta più intrigante sul mercato, specialmente in questo periodo in cui la PS5 digitale era in offerta. Le promozioni del Black Friday sono finite con certi rivenditori, ma non per tutti gli accessori utili a sfruttare a pieno la PlayStation 5. Difatti, in queste ore su Amazon puoi acquistare la PlayStation 5 Camera con risoluzione HD al 12% in meno, per lanciarti così in una potenziale carriera da streamer.

Acquista la PlayStation 5 Camera su Amazon, costa meno!

La telecamera in questione viene proposta, naturalmente, con il classico design all’avanguardia di PlayStation 5 al quale oramai siamo stati abituati. Dotata di doppie lenti per l’acquisizione a 1080p e di una base integrate, restituisce un feed video nitido e fluido in ogni momento. Registrati o trasmetti il tuo volto e il tuo setup da gamer mentre giochi, e sfrutta anche il tasto Crea del controller wireless DualSense per accedere rapidamente a funzionalità dedicate.

Con la Sony PlayStation 5 Camera, puoi aggiungere te stesso ai video di gioco mentre effettui una trasmissione in modalità picture-in-picture, con feature ad hoc per tagliare lo sfondo o eliminarlo completamente mediante green screen. Volendo, inoltre, con gli appositi driver è possibile collegare l’hardware al PC e sfruttarlo come webcam.

Ma quanto costa, quindi? Si parla di 61,49 euro al posto di 69,99 euro, promozione rilanciata da un rivenditore di terze parti che si occupa di vendita e spedizione, con consegna prevista per giovedì 7 dicembre in caso di ordine durante questo weekend. Il reso, inoltre, è effettuabile entro il 31 gennaio 2024.

