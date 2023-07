Sony WF-1000XM5 ufficiali: gli auricolari definitivi sono qui!

Le indiscrezioni circolavano da mesi e finalmente è successo: Sony ha presentato gli auricolari Sony WF-1000XM5 top di gamma, dotati di tecnologia ANC e giudicati dal produttore giapponese come “il più grande passo avanti mai fatto dall’azienda nella cancellazione del rumore” grazie a un nuovo sistema di microfoni e ad altre soluzioni. Andiamo ad analizzare le specifiche tecniche e osservare la potenza di questo dispositivo audio di ultima generazione.

Alla scoperta di Sony WF-1000XM5

Gli auricolari Sony WF-1000XM5 si presentano con il nuovo processore integrato V2 del marchio nipponico, il quale “sblocca il potenziale del processore HD Noise Cancelling QN2e” al fine di controllare i tre microfoni su ciascun auricolare – inclusi microfoni a doppio feedback – e offrire una cancellazione del rumore senza precedenti. A contribuire al potenziamento dell’ANC sono i Noise Isolation Earbud Tips, i quali hanno un “esclusivo materiale in schiuma di poliuretano” per ridurre il rumore nelle alte frequenze. A riprodurre meglio le basse frequenze, invece, è il nuovo Dynamic Driver X.

Le Sony WF-1000XM5 supportano l’audio wireless ad alta risoluzione tramite il codec LDAC, nonché DSEE Extreme per eseguire l’upscaling della musica compressa in tempo reale. Non manca poi lo standard 360 Reality Audio, accompagnato da un algoritmo di riduzione del rumore basato sull’intelligenza artificiale e sui sensori di conduzione ossea.

Lato design, questi auricolari sono il 25% più piccoli e il 20% più leggeri rispetto al modello precedente, e adottano un design ergonomico per una vestibilità sicura e stabile. Dentro le cuffiette si posizionano poi batterie pronte a garantire un’autonomia di 8 ore, con ricarica in tre minuti per un’ora di riproduzione audio. Infine, si segnala il ritorno delle tecnologie Adaptive Sound Control e Speak-to-chat.

Il prezzo? In Europa arrivano a 319 euro da agosto 2023 nelle colorazioni nero e argento.