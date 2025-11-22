 Sony WH-1000XM5 con +100€ di sconto istantaneo: magia Black Friday
Le Sony WH-1000XM5 sono cuffie Over Ear Bluetooth con autonomia longeva, suono immersivo e comfort elevato.
Le Sony WH-1000XM5 sono cuffie Over Ear Bluetooth con autonomia longeva, suono immersivo e comfort elevato.

Tra le cuffie Bluetooth più ambite ci sono le iconiche Sony WH-1000XM5. Da quando sono approdate sul mercato hanno conquistato chiunque. Il prezzo di partenza è un po’ elevato e potrebbe averti bloccato in precedenza, ma ora? Un affare grazie al Black Friday di Amazon e allo sconto del 34%. Il prezzo crolla di un centinaio di euro. Portale a casa a soli 230,30 euro invece che a 349 euro.

Le Sony WH-1000XM5 sono bellissime nel design ma ancora più sorprendenti nel suono. Con la loro estetica curata nei mini particolari, non solo sono comode ma sono anche leggerissime. La prima volta che le indossi sembra surreale non avvertirle in testa. Con archetto regolabile e imbottiture sofficissime, le sfrutti per ore e ore alla volta senza limiti. Naturalmente sono di tipo Over Ear quindi avvolgono completamente le tue orecchie. Questo fattore offre un primo isolamento acustico ma non manca all’appello la cancellazione del rumore. Vuoi sentirti solo in un mondo di caos? Attivala e goditi il silenzio ovunque tu sia.

Si connettono a qualsiasi dispositivo anche il dual connection. Le connessioni sono stabili, a bassa latenza e perfette. Premi play sulle canzoni che ami per scoprire un suono dalla qualità elevata. I bassi sono potenti, i toni alti armoniosi e quelli medi non vengono lasciati in disparte. Tramite l’app puoi personalizzare l’EQ e creare un’esperienza cucita su misura. Se poi ti ritrovi a dover rispondere al telefono, sfrutta i microfoni integrati e scopri una comodità mai provata prima d’ora. Hai a disposizione fino a 30 ore di autonomia e la custodia rigida con cui portarle sempre con te in totale sicurezza.

Mettile in carrello a 230,30 euro su Amazon. Le Sony WH-1000XM5 sono cuffie over ear Bluetooth che lasciano il segno… in positivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 nov 2025

