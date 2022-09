Sony Xperia 5 IV è ufficiale: scheda tecnica, prezzo e data di uscita

Sony Xperia 5 IV è stato presentato come previsto dalla compagnia giapponese nel corso di un evento dedicato tenuto nella giornata di oggi. È il nuovo smartphone Android di punta della società, che completa la line-up di dispositivi del 2022.

Xperia 5 IV mantiene sostanzialmente il fattore forma di Xperia 5 III, accorciandosi e restringendosi giusto di 1mm, anche se guadagna un po’ di peso. Il display, con tecnologia OLED, diagonale da 6.1 pollici, risoluzione da 1080×2520 pixel e frequenza di aggiornamento variabile a 120Hz, incrementa la luminosità del 50%.

Sony Xperia 5 IV: tutto quello che c’è da sapere

Sony ha inserito una batteria più grande del 10% arrivando così a 5000mAh, una capacità sufficiente che dovrebbe garantire allo smartphone un autonomia al top della gamma. La ricarica veloce può portare il livello della batteria al 50% nel giro di 30 minuti sfruttando un caricatore da 30W. Grande novità è invece il supporto alla ricarica wireless, la prima volta per la serie 5.

La tripla configurazione della fotocamera da 12 megapixel prevede la presenza di un obiettivo ultrawide da 16mm 1/2,5″”, di un wide da 24 mm 1/1,7″ con pixel da 1,8 um e di un teleobiettivo da 60 mm 1/3,5″. Tutti e tre gli obiettivi sono dotati di autofocus, con grandangolo e tele che possono vantare la stabilizzazione ottica.

Lettura veloce di 120fps, messa a fuoco automatica e tracciamento in tempo reale sono donate dalla tecnologia Sony dell’analisi della distanza con intelligenza artificiale. Migliorata anche la fotocamera per i selfie con un sensore da 12 megapixel 1/2,9″ e un obiettivo da 24 mm f/2.0 a fuoco fisso.

La scheda tecnica è completata da un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, con uno slot per schede microSD utile per una ulteriore espansione. Presente anche il jack da 3.5mm, nuovi altoparlanti stereo full-stage e certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Sony Xperia 5 IV è previsto a metà settembre in Europa a 1049 euro in tre colorazioni: verde, nero e bianco ecru.