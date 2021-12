Sophos Home Premium: sconto 50% per un anno

Ottima offerta di fine anno per Sophos Home Premium. La suite della software house inglese è infatti disponibile con uno sconto del 50%. Gli utenti possono sottoscrivere un abbonamento a prezzo ridotto per proteggere fino a 10 PC e Mac (il numero di dispositivi Android e iOS è illimitato).

Sophos Home Premium: 24,97 euro per un anno

Sophos Home Premium garantisce la sicurezza attraverso un approccio multi-livello. Il software utilizza una combinazione di varie tecnologie per individuare ed eliminare ogni tipo di minaccia, dai tradizionali virus ai sempre più diffusi ransomware. Grazie all'intelligenza artificiale è in grado di rilevare i malware non ancora noti.

È ovviamente possibile una scansione approfondita del computer per cercare e rimuovere eventuali infezioni. Sophos Home Premium può bloccare i siti di phishing, impedire il download di file infetti, rilevare tentativi di accesso a webcam e microfono, impedire il furto dei dati personali tramite spyware e keylogger. Il software evita la condivisione di informazioni sensibili da parte delle app e offre ai genitori la funzionalità di controllo parentale per bloccare l'accesso a determinati contenuti online.

Sfruttando la promozione in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento per un anno a 24,97 euro (sconto del 50%). Chi cerca una protezione di lunga durata può acquistare l'abbonamento per due o tre anni, ottenendo sempre lo sconto del 50%. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.