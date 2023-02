Sophos Home Premium: sconto del 25% sulla suite di sicurezza

Il concetto di sicurezza digitale è cambiato drasticamente nel corso degli ultimi anni.

Se fino a qualche tempo fa un antivirus era tutto ciò di cui si aveva bisogno per considerare il proprio computer al sicuro, oggi la situazione non è più così semplice.

In rete esiste un vero e proprio “esercito” di potenziali minacce, con malware, trojan, adware pronti ad insidiare gli utenti meno attenti alla sicurezza. Forme di attacco raffinate come phishing e ransomware poi, rendono lo scenario ancora più inquietante.

In questo contesto dalle tinte così cupe, Sophos Home Premium rappresenta un vero e proprio salvagente.

Stiamo parlando di uno dei prodotti più importanti del settore cybersecurity, con una suite di sicurezza completa e in grado di garantire la massima efficacia.

Sophos Home Premium va oltre al concetto di antivirus essendo un pacchetto completo per la sicurezza digitale

Come da prassi, non può mancare lo strumento di scansione malware. Quello proposto da Sophos è uno dei più efficaci in circolazione, capace di agire con tempestività rispetto ai tanti potenziali pericoli online.

Lo stesso è affiancato a un avanzato strumento per il rilevamento delle minacce informatiche che funziona tramite AI. Di fatto, questo gioca d’anticipo rispetto a nuovi agenti malevoli non ancora scoperti, andando a bloccarli immediatamente.

Rispetto ad altre minacce specifiche, come i temutissimi ransomware, Sophos Home Premium offre protezioni su misura: si parla di file personali crittografati e inaccessibili per hacker e figure simili.

Il sistema parental control in dotazione poi, risulta ideale per i dispositivi utilizzati da utenti più giovani, mentre l’assistenza premium (disponibile 24 ore su 24) permette agli utenti di dormire sonni tranquilli.

Quanto costa questa suite così completa?

Grazie allo sconto del 25% è possibile ottenere tutti i vantaggi di questa suite spendendo solo 37,46 euro, invece dei 49,95 del prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.