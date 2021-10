Sophos Home, uno dei migliori software antivirus in circolazione, offre un interessante 25% di sconto su tutte le soluzioni Premium per la sicurezza e privacy di tutta la famiglia per pochi giorni!

Sophos: scontato per pochi giorni

Il programma in questione come abbiamo detto all’inizio in questi giorni è davvero regalato. Nelle versioni Premium è possibile risparmiare sui piani annuali e pluriennali.

In questi software antivirus l’azienda utilizza le medesime azioni di sicurezza implementate per le aziende.

Nello specifico, le caratteristiche principali incluse nei vari pacchetti sono le seguenti:

Scansione e rimozione del malware : Sophos controlla in maniera approfondita tutti i files ed è in grado di rimuovere virus, trojan, rootkit, spyware e altro.

: Sophos controlla in maniera approfondita tutti i files ed è in grado di rimuovere virus, trojan, rootkit, spyware e altro. Rilevamento delle minacce con intelligenza artificiale : grazie a questa esclusiva feature il programma rileva anche le minacce sconosciute oltre ai più comuni virus, malware, trojan, worm, bot, app indesiderate e altro.

: grazie a questa esclusiva feature il programma rileva anche le minacce sconosciute oltre ai più comuni virus, malware, trojan, worm, bot, app indesiderate e altro. Protezione antiransomware : blocca potenziali attacchi che potrebbero criptare files da parte dei malintenzionati.

: blocca potenziali attacchi che potrebbero criptare files da parte dei malintenzionati. Gestione della sicurezza : il software in questione può essere utilizzato in 10 device contemporaneamente. Oltre ai PC Windows è disponibile per MacOS, smartphone Android e iOS.

: il software in questione può essere utilizzato in 10 device contemporaneamente. Oltre ai PC Windows è disponibile per MacOS, smartphone Android e iOS. Salvaguardia della privacy : blocca in maniera automatica l’accesso inconsapevole alla webcam. Inoltre, è in grado di disattivare la digitazione sulla tastiera in caso di attacco per evitare furti di password.

: blocca in maniera automatica l’accesso inconsapevole alla webcam. Inoltre, è in grado di disattivare la digitazione sulla tastiera in caso di attacco per evitare furti di password. Protezione web : con le soluzioni Premium di Sophos Home sarete protetti anche quando acquistate su internet. Il software blocca anche i siti web compromessi e quelli utilizzati per gli attacchi phishing.

: con le soluzioni Premium di Sophos Home sarete protetti anche quando acquistate su internet. Il software blocca anche i siti web compromessi e quelli utilizzati per gli attacchi phishing. Antivirus in tempo reale : la scansione e la rimozione delle minacce avviene in real time ed in maniera automatica.

: la scansione e la rimozione delle minacce avviene in real time ed in maniera automatica. Filtro web per i minori : Sophos ha anche un potente parental control che può essere impostato dal genitore.

: Sophos ha anche un potente parental control che può essere impostato dal genitore. Supporto Premium: L’assistenza è disponibile tramite e-mail e live chat dal lunedì al venerdì e dalle 14 alle 2.

Costi ed altro

Queste sono le principali peculiarità del pacchetto Premium di Sophos Home. La versione annuale è disponibile a soli 37,46€, quella biennale ha un costo di 67,46 euro, mentre, quella con il miglior rapporto qualità prezzo è sicuramente la triennale. Questa ultima variante è disponibile a soli 86,21 euro.