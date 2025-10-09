Sora 2 permette di creare video di celebrità defunte (update)

In occasione del lancio di Sora 2, OpenAI ha comunicato che sono stati implementati filtri per bloccare la generazione di video con personaggi pubblici. L’azienda californiana non ha specificato però che si possono creare video di celebrità defunte. La figlia di Robin Williams ha chiesto agli utenti di non pubblicare più i deepfake di suo padre. Per quanto riguarda invece il copyright sembra che i nuovi controlli annunciati dal CEO Sam Altman funzionino perfettamente.

Deepfake di cattivo gusto con Sora 2

L’app Sora per iOS permette di creare video di persone reali (cameo) solo con l’autorizzazione dell’interessato/a. Sono state recentemente aggiunte nuove restrizioni per l’uso dei cameo da parte degli altri utenti. Questi controlli sono ovviamente inutili se la persona creata dall’intelligenza artificiale è defunta. OpenAI ha sicuramente sfruttato i video originali durante l’addestramento di Sora 2 e i risultati si vedono nei deepfake di cattivo gusto condivisi tramite l’app e sui principali social media.

L’elenco di celebrità finite nei video è piuttosto lungo e include John Lennon, Tupac Shakur, Malcom X, Bruce Lee, Michael Jackson, Martin Luther King, Kurt Cobain, Stephen Hawking e Robin Williams. La figlia dell’attore morto nel 2014 (Zelda) ha chiesto di non inviarle più video AI di suo padre. Un portavoce di OpenAI ha recentemente dichiarato che gli utenti possono creare video di personaggi storici. Purtroppo ci sono precedenti legali che hanno permesso la creazione di copie digitali dei defunti. L’eventuale divieto è stabilito dalle leggi dei singoli Stati.

OpenAI ha invece impedito la generazione di video con personaggi coperti dal diritto d’autore, come annunciato da Sam Altman. Molti utenti hanno scoperto che le richieste sono bloccate e viene mostrato un avviso specifico. La MPA (Motion Picture Association) ha dichiarato che OpenAI rimane responsabile della violazione del copyright anche se offre controlli sulla generazione dei personaggi.

Aggiornamento: Disney ha chiesto a OpenAI di non consentire la generazione di video con i suoi personaggi.