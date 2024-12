Sora è disponibile: come accedere subito dall'Italia

A sorpresa, OpenAI ha deciso di rendere Sora accessibile senza alcuna limitazione per gli utenti con abbonamento ChatGPT Plus. Vale a dire che, chiunque in possesso della sottoscrizione a pagamento per l’utilizzo del chatbot, può ora mettere mano al nuovo strumento text-to-video. Ufficialmente non è ancora disponibile in Italia, ma con una soluzione come quella proposta da NordVPN (scopri la promo) l’ostacolo può essere superato.

OpenAI regala Sora per Natale: accedi dall’Italia

Vuoi sapere come fare? È molto semplice: non devi far altro che aprire l’app del servizio e connetterti a un server collocato in uno dei tanti paesi supportati, ad esempio gli Stati Uniti, per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato in quel territorio. Poi, ti basta collegarti al sito sora.com per iniziare a creare video con l’intelligenza artificiale.

Una volta effettuato l’accesso (l’account è lo stesso utilizzato per ChatGPT Plus) ci si trova di fronte all’editor in cui inserire il prompt testuale da trasformare in un filmato, impostando parametri come l’aspect ratio, la risoluzione e la durata. Al termine del rendering è possibile intervenire con modifiche mirate: ci sono diversi tool per farlo, da Recut a Remix, da Blend a Loop.

Ci sarà tempo per approfondire tutte le funzionalità integrate e per valutarne l’efficacia, anche considerando le alternative proposte dalla concorrenza. In questo momento, l’accesso dall’Italia attraverso una soluzione come la rete globale di NordVPN (guarda l’offerta) permette di prendere confidenza con una tecnologia che presenta al tempo stesso enormi potenzialità e ampi margini di miglioramento.

Vale la pena sottolineare che, secondo le pagine del supporto ufficiale di OpenAI, l’utilizzo dei propri strumenti come Sora da paesi per i quali non è ancora previsto l’accesso (Italia compresa) può comportare il blocco o la sospensione dell’account.