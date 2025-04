No ai bot AI per le riunioni della Commissione europea

Se avete a che fare con la Commissione europea e state pensando di risparmiare tempo, incaricando un bot AI di partecipare alle riunioni online al posto vostro, è meglio che rivediate la vostra agenda. Una nuova regola imposta dall’istituzione di Bruxelles lo vieta espressamente.

Commissione europea: niente bot o agenti AI nei meeting

Alla prima pagina di un documento PDF pubblicato da EDIH (Poli Europei di Innovazione Digitale), si legge a chiare lettere No AI Agents are allowed .

Un portavoce della Commissione europea ha confermato alla redazione del sito POLITICO che si tratta di una nuova regola, imposta a partire dalla scorsa settimana, senza però fornire ulteriori dettagli in merito.

Gli agenti AI e l’approccio dell’Europa

Il riferimento esplicito agli agenti di intelligenza artificiale non è un caso. Si tratta di una categoria ancora più specifica dei bot tradizionali, che sta prendendo sempre più piede, ma che al tempo stesso presenta rischi non indifferenti sul fronte della privacy e della sicurezza.

A conti fatti, sono in grado di automatizzare compiti complessi e di interagire in contesti come quello, appunto, legato ai meeting online, ad esempio prendendo appunti e presentandone poi un resoconto all’utente.

Il tema è stato trattato come parte del progetto Virtual Worlds Toolbox messo in campo a fine marzo proprio dalla Commissione europea. Ecco (in forma tradotta) quando si legge nella sezione dedicata.