Sora di OpenAI: Mira Murati svela quando arriverà

Sora, l’intelligenza artificiale text-to-video annunciata il mese scorso da OpenAI, sarà resa disponibile per l’accesso pubblico entro quest’anno. A renderlo noto è stata Mira Murati, CTO dell’organizzazione, durante un’intervista rilasciata al Wall Street Journal.

Non sono state fornite tempistiche precise in merito al lancio, ma l’attesa potrebbe non essere molto lunga: forse tra pochi mesi ha affermato. Un altro dettaglio interessante trapelato è quello relativo alla possibile inclusione dell’audio, sulla quale si sta ancora lavorando. Le demo mostrate finora, infatti, sono mute.

Mira Murati talked to the WSJ about Sora. Sora will be available this year. Plans are in place to add sound, and eventually, Sora videos will contain metadata as a watermark. OpenAI is currently giving some individuals in the film industry early access for testing. pic.twitter.com/wCNmo4d62u

