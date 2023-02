Sorgenia gas e luce, quali sono le offerte di febbraio

È arrivato febbraio, ma l’inverno non è ancora finito. Per la bella stagione mancano ancora un paio di mesi circa, quindi è opportuno individuare le offerte gas e luce che fanno risparmiare sui costi del riscaldamento e dell’energia elettrica.

Quelle di Sorgenia sono indubbiamente tra le migliori e si rivolgono sia ai clienti privati che alle piccole e medie imprese.

Le offerte della compagnia sono completamente digitali e personalizzabili in base alle esigenze specifiche e alle abitudini di consumo.

Per consentire al cliente una maggiore flessibilità, le tariffe di Sorgenia hanno il prezzo indicizzato e offrono gas ed energia elettrica a prezzo di mercato.

In modo particolare, l’offerta migliore proposta sia a nuovi che vecchi clienti da Sorgenia prende il nome di Next Energy Sunlight.

I vantaggi di Next Energy Sunlight per la fornitura di gas e luce

Gli attuali prezzi dell’energia sono assoggettati alle grandi variazioni dovute all’attuale situazione geopolitica, con gli indici di mercato di gas e luce che variano spesso.

Grazie all’offerta Next Energy Sunlight, la componente energetica e del gas naturale viene pagata al prezzo d’ingrosso.

Ciò vuol dire che chi attiverà l’offerta cliccando QUI, potrà approfittare subito delle variazioni di mercato e pagare di meno, soprattutto se gli indici PUN e PSV calano.

In questo mese di febbraio, Next Energy Sunlight propone per la fornitura di energia elettrica il PUN + 0,0100 euro, mentre per il gas il PSV + 0,2500 euro.

Il pagamento della fornitura può essere fatto tramite addebito diretto sul conto corrente oppure tramite la carta di credito.

Inoltre, il cliente potrà decidere liberamente se ricevere la bolletta sotto forma cartacea oppure in formato elettronico.

Poi c’è l’app di Sorgenia, la quale consente la gestione delle due utenze in modo intuitivo e semplice. Nell’app si possono consultare i dettagli dei consumi e adottare i suggerimenti che aiutano a risparmiare sui consumi di luce e gas.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.