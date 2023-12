Sorgenia: la soluzione sostenibile, digitale e innovativa per luce e gas

Sorgenia è la soluzioni sostenibile per luce e gas, con la sua offerta energetica proveniente solo da fonti rinnovabili e una gestione 100% online. L’azienda si distingue da sempre per il suo impegno nell’energia verde e nelle tecnologie innovative, guidando la transizione verso un futuro energetico più pulito e sostenibile.

Ottieni un preventivo personalizzato con Sorgenia

Energia 100% green

Sorgenia propone energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili, consentendo ai consumatori di contribuire ad un futuro energetico più sostenibile. Direttamente dal sito di Sorgenia è possibile calcolare un preventivo personalizzato, questo rende la transizione all’energia pulita non solo sostenibile ma anche più semplice. Dopo aver calcolato il risparmio rispetto alla propria bolletta è possibile attivare l’offerta online con pochi click. Le bollette di Sorgenia si riceveranno via email così da evitare anche lo spreco di carta.

Mobilità sostenibile e App innovativa

Grazie alla sua app, Sorgenia permette di visualizzare in qualsiasi momento lo stato delle proprie utenze di luce e gas in modo semplice e veloce. Le bollette sono sempre disponibili nell’archivio digitale dell’App in ordine cronologico e possono essere pagate direttamente online.

L’app di Sorgenia fornisce ai clienti anche tutte le informazioni riguardo ai loro consumi, incluso il dettaglio relativo ad ogni elettrodomestico grazie al servizio Beyond Energy. Questo servizio permette di analizzare i consumi domestici in modo semplice, senza la necessità di installare dispositivi, promuovendo un consumo più consapevole ed efficiente.

Sorgenia fornisce anche una soluzione pratica per chi utilizza veicoli elettrici: grazie all’app MyNextMove mette a disposizione una mappa completa di tutte le colonnine di ricarica presenti nella zona e fornisce informazioni aggiornate in tempo reale così da consentire ai clienti di non trovarsi mai davanti ad una stazione di ricarica già occupata. In più, per tutti i clienti sono disponibili sconti e offerte dedicate.

Per conoscere l’offerta completa di Sorgenia clicca qui.