Sorgenia: la soluzione sotenibile per luce e gas

Con la sua offerta Next Energy Sunlight, Sorgenia si propone come una soluzione ideale per coloro che desiderano unire risparmio, sostenibilità e gestione digitale delle proprie utenze.

L’offerta Next Energy Sunlight di Sorgenia si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità. Offrendo energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, permette ai consumatori di fare una scelta consapevole per l’ambiente.

Attiva luce e gas con Sorgenia

La gestione dell’offerta è completamente digitale. I clienti possono calcolare il preventivo online in meno di due minuti, attivare il servizio con pochi click e gestire le proprie utenze attraverso l’app MySorgenia. La bolletta è inviata elettronicamente, promuovendo un approccio eco-friendly e senza sprechi di carta. Inoltre, per chi sottoscriverà l’offert sia per l’energia elettrica che per il gas è previsto uno sconto in bolletta di 40€ frazionato sulle bollette dei primi 12 mesi.

Sostenibilità e Semplificazione

Adottando l’offerta Next Energy Sunlight, i clienti partecipano a iniziative sostenibili attraverso l’app MySorgenia. Possono calcolare il proprio Carbon Footprint, ridurre i consumi con il servizio di monitoraggio Beyond Energy, e unirsi alla community dei Greeners, che premia azioni positive per il pianeta.

Con MyNextMove i clienti Sorgenia avranno a disposizione anche una mappa completa di tutte le colonnine di ricarica per auto elettriche in zona. Inoltre, sono a disposizione dei clienti sconti e offerte dedicate, oltre a informazioni aggiornate in tempo reale, così da non trovarsi mai davanti ad una stazione di ricarica già occupata.

Facilità di Attivazione

Per attivare l’offerta, i clienti devono fornire una copia della bolletta attuale, un documento d’identità valido, il codice IBAN per l’addebito mensile e un indirizzo email per la ricezione delle bollette elettroniche. Non sono richiesti costi di attivazione o depositi cauzionali.

La bollette saranno sempre consultabili e scaricabili dalla sezione “Forniture” dell’Area Personale MySorgenia accessibile da web e da App. Inoltre, le bollette sono inviate anche via e-mail.

Per conoscere l’offerta completa di Sorgenia clicca qui.