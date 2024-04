Sorveglia la tua casa con 27€ grazie alla TELECAMERA Xiaomi!

Se vuoi rendere la tua casa molto più sicura, ma stando anche attento al portafogli, allora la Xiaomi Smart Camera C200 fa proprio al caso tuo grazie al ribasso Amazon. Con un prezzo che crolla da 44,99€ a soli 27,99€, potrai avere un dispositivo che ti permetterà di avere tutto sotto controllo. Ma vediamo insieme le sue caratteristiche!

Tutte le caratteristiche della videocamera Xiaomi

Questa telecamera offre una qualità assurda grazie alla risoluzione Full HD e la tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) che assicura immagini bilanciate e realistiche anche in condizioni di luce difficili, mentre la lente grandangolare da 130° offre un campo visivo ampio per monitorare un’area più vasta della tua casa. Con gli 8 LED infrarossi invisibili da 940nm, puoi contare su una visione notturna discreta e senza interruzioni fino a 9 metri di distanza, garantendo una sorveglianza efficace anche di notte.

Per quanto riguarda la sicurezza e l’archiviazione dei tuoi video, la Xiaomi Smart Camera C200 ti permetterà di archiviare i tuoi video in modo sicuro nel cloud, oppure optare per l’archiviazione locale su scheda microSD.

Poi, grazie all’algoritmo avanzato basato su intelligenza artificiale, la camera distingue i movimenti umani da quelli di altri oggetti, come animali o rami, inviando notifiche solo in caso di eventi reali e importanti. Inoltre, il rilevamento del pianto del bambino ti avvisa tempestivamente in caso di necessità.

Il controllo vocale smart è un altro punto di forza di questa camera, compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, che ti consente di gestire la camera con la tua voce utilizzando speaker intelligenti o dispositivi smart compatibili.

Con questo sconto del 38%, potrai far tua la telecamera di sicurezza Xiaomi Smart Camera C200 a soli 27,99€!