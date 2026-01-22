Sospesa la pausa della Formula 1: con LEGO la stagione inizia ora (set)

La passione per i motori ruggenti è sempre più irrefrenabile. I mesi di pausa tra una stagione e l’altra legata alla Formula 1, sono i più difficili per i tifosi delle scuderie. Quest’anno, con tante novità che subentrano sia in campo meccanico che in campo di regolamento, la voglia di scoprire cosa ci attende cresce a dismisura. Nonostante manchino ancora delle settimane all’inizio ufficiale della nuova stagione, puoi sospendere la pausa subito con il set LEGO. Facente parte della collezione Speed Champions F1, questo è dedicato all’Oracle Red Bull Racing RB20, pronto a sfrecciare in casa tua. Approfitta del super sconto su Amazonper acquistare la tua a soli 19,85€ subito e risparmiare il 26%. Non perdere tempo prima che il prezzo risalga.
Set LEGO dotati alla Formula 1
Con combinazioni dedicate a tutte le auto che hanno formato le griglie di partenza durante le scorse stagioni, i set LEGO Speed Champions ti fanno entrare nel mondo della Formula 1. A chi sono dedicati questi kit LEGO? Ai tifosi sia adulti che bambini, visto che possono essere regalati dai 10 anni in su. Super dettagliati e con un personaggio integrato per rendere il tutto più realistico, le monoposto più veloci al mondo sono da costruire e da adornare con tanti adesivi dedicati agli sponsor.
LEGO Speed Champions Auto da Corsa F1 Oracle Red Bull Racing RB20 Modello di Macchina da Collezione con Minifigure del Pilota di Formula 1, Regalo per Uomo, Donna e Adulti Fan dell’Automobilismo 77243
Praticamente hai una miniatura vera e propria della tua auto preferita, potendone fare anche la collezione. Da quanti pezzi è composto il set? In totale hai 251 mattoncini colorati. Tuttavia, non temere: in confezione c’è un libretto di istruzioni che ti guida passo dopo passo rendendo il montaggio facile e divertente. Le bustine, poi, sono suddivise in step così da non dover impazzire cercando quale mattoncino ti serve!
Tutte le monoposto della Formula 1 firmate Lego
Come ti ho suggerito, puoi acquistare la tua monoposto preferita oppure collezionarle tutte. Grazie agli sconti in corso su Amazon, non solo la Oracle Red Bull Racing RB20 è in promozione ma anche:
- Mercedes AMG Petronas W 15 disponibile a 16,88€ con sconto del 37%.
- Aston Martin Aramco AMR24disponibile a 24,83€ con sconto dell’8%.
- McLaren MCL38disponibile a 19,90€ con sconto del 26%.
- BWT Alpine A524 disponibile a 25,64€ con sconto del 5%.
- Visa Cash App RB VCARB 01 disponibile a 19,85€ con sconto del 26%.
- Ferrari F1 SF-24 disponibile a soli 19,85 € con sconto del 26%.
- Williams Racing FW46 disponibile a soli 21,59€ con sconto del 20%.
Lo sconto su Amazon è ora
Non perdere l’occasione e porta a casa l’inconica monoposto Red Bull firmata LEGO. Con un set completo che ti diverte, abbrevi queste settimane prima della nuova stagione. Comprala a soli 19,85€ con lo sconto del 26% in corso.