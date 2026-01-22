Sospesa la pausa della Formula 1: con LEGO la stagione inizia ora (set)

La passione per i motori ruggenti è sempre più irrefrenabile. I mesi di pausa tra una stagione e l’altra legata alla Formula 1, sono i più difficili per i tifosi delle scuderie. Quest’anno, con tante novità che subentrano sia in campo meccanico che in campo di regolamento, la voglia di scoprire cosa ci attende cresce a dismisura. Nonostante manchino ancora delle settimane all’inizio ufficiale della nuova stagione, puoi sospendere la pausa subito con il set LEGO. Facente parte della collezione Speed Champions F1, questo è dedicato all’Oracle Red Bull Racing RB20, pronto a sfrecciare in casa tua. Approfitta del super sconto su Amazonper acquistare la tua a soli 19,85€ subito e risparmiare il 26%. Non perdere tempo prima che il prezzo risalga.

Set LEGO dotati alla Formula 1

Con combinazioni dedicate a tutte le auto che hanno formato le griglie di partenza durante le scorse stagioni, i set LEGO Speed Champions ti fanno entrare nel mondo della Formula 1. A chi sono dedicati questi kit LEGO? Ai tifosi sia adulti che bambini, visto che possono essere regalati dai 10 anni in su. Super dettagliati e con un personaggio integrato per rendere il tutto più realistico, le monoposto più veloci al mondo sono da costruire e da adornare con tanti adesivi dedicati agli sponsor.

Praticamente hai una miniatura vera e propria della tua auto preferita, potendone fare anche la collezione. Da quanti pezzi è composto il set? In totale hai 251 mattoncini colorati. Tuttavia, non temere: in confezione c’è un libretto di istruzioni che ti guida passo dopo passo rendendo il montaggio facile e divertente. Le bustine, poi, sono suddivise in step così da non dover impazzire cercando quale mattoncino ti serve!

Tutte le monoposto della Formula 1 firmate Lego

Come ti ho suggerito, puoi acquistare la tua monoposto preferita oppure collezionarle tutte. Grazie agli sconti in corso su Amazon, non solo la Oracle Red Bull Racing RB20 è in promozione ma anche:

Lo sconto su Amazon è ora

Non perdere l’occasione e porta a casa l’inconica monoposto Red Bull firmata LEGO. Con un set completo che ti diverte, abbrevi queste settimane prima della nuova stagione. Comprala a soli 19,85€ con lo sconto del 26% in corso.