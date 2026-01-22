 Sospesa la pausa della Formula 1: con LEGO la stagione inizia ora (set)
Sospesa la pausa della Formula 1: con LEGO la stagione inizia ora (set)

I Set LEGO Speed Champions dedicati alle monoposto della Formula 1 sono in sconto su Amazon: compra i tuoi preferiti.
I Set LEGO Speed Champions dedicati alle monoposto della Formula 1 sono in sconto su Amazon: compra i tuoi preferiti.

La passione per i motori ruggenti è sempre più irrefrenabile. I mesi di pausa tra una stagione e l’altra legata alla Formula 1, sono i più difficili per i tifosi delle scuderie. Quest’anno, con tante novità che subentrano sia in campo meccanico che in campo di regolamento, la voglia di scoprire cosa ci attende cresce a dismisura. Nonostante manchino ancora delle settimane all’inizio ufficiale della nuova stagione, puoi sospendere la pausa subito con il set LEGO. Facente parte della collezione Speed Champions F1, questo è dedicato all’Oracle Red Bull Racing RB20, pronto a sfrecciare in casa tua. Approfitta del super sconto su Amazonper acquistare la tua a soli 19,85€ subito e risparmiare il 26%. Non perdere tempo prima che il prezzo risalga.

Comprala su Amazon

Set LEGO dotati alla Formula 1

Con combinazioni dedicate a tutte le auto che hanno formato le griglie di partenza durante le scorse stagioni, i set LEGO Speed Champions ti fanno entrare nel mondo della Formula 1. A chi sono dedicati questi kit LEGO? Ai tifosi sia adulti che bambini, visto che possono essere regalati dai 10 anni in su. Super dettagliati e con un personaggio integrato per rendere il tutto più realistico, le monoposto più veloci al mondo sono da costruire e da adornare con tanti adesivi dedicati agli sponsor.

LEGO Speed Champions Auto da Corsa F1 Oracle Red Bull Racing RB20 Modello di Macchina da Collezione con Minifigure del Pilota di Formula 1, Regalo per Uomo, Donna e Adulti Fan dell'Automobilismo 77243

LEGO Speed Champions Auto da Corsa F1 Oracle Red Bull Racing RB20 Modello di Macchina da Collezione con Minifigure del Pilota di Formula 1, Regalo per Uomo, Donna e Adulti Fan dell’Automobilismo 77243

19,8526,99€-26%
Vedi l’offerta

Praticamente hai una miniatura vera e propria della tua auto preferita, potendone fare anche la collezione. Da quanti pezzi è composto il set? In totale hai 251 mattoncini colorati. Tuttavia, non temere: in confezione c’è un libretto di istruzioni che ti guida passo dopo passo rendendo il montaggio facile e divertente. Le bustine, poi, sono suddivise in step così da non dover impazzire cercando quale mattoncino ti serve!

Tutte le monoposto della Formula 1 firmate Lego

Come ti ho suggerito, puoi acquistare la tua monoposto preferita oppure collezionarle tutte. Grazie agli sconti in corso su Amazon, non solo la Oracle Red Bull Racing RB20 è in promozione ma anche:

Lo sconto su Amazon è ora

Non perdere l’occasione e porta a casa l’inconica monoposto Red Bull firmata LEGO. Con un set completo che ti diverte, abbrevi queste settimane prima della nuova stagione. Comprala a soli 19,85€ con lo sconto del 26% in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 gen 2026

Paola Carioti
Pubblicato il
22 gen 2026
