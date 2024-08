SOTTOCOSTO Amazon: cuffie Philips regalate a 18,99€ (-62%)

Cercavi un nuovo paio di cuffie bluetooth e non vuoi spendere troppo? Occasione perfetta su Amazon perché le cuffie Philips H4205WT/00 sono in offerta con un sottocosto pauroso a soli 18,99 euro invece di 49,99, per un risparmio complessivo del 62% sul prezzo di listino.

Le caratteristiche delle cuffie Philips in sconto

Le cuffie si contraddistinguono per un design elegante e una tecnologia all’avanguardia: il loro design isolante ti permette di concentrarti solo sul suono eliminando i rumori di fondo. Sul corpo è presente un tasto Bass Bost con cui potenziare i bassi tutte le volte che vuoi, per un suono ancora più corposo.

Inoltre, il tasto multifunzione ti consente di gestire facilmente musica e chiamate, mentre la connessione intelligente cerca automaticamente altri dispositivi Bluetooth così da velocizzare le fasi di accoppiamento.

Il cuore audio di queste cuffie è gestito da un potente driver al neodimio da 32mm per darti un suono forte e cristallino: il tutto con una batteria capace di assicurarti musica fino a 29 ore di fila. E con la ricarica rapida puoi avere 4 ore di riproduzione con soli 15 minuti di carica tramite il cavo USB-C incluso nella confezione.

A questo prezzo non dovresti neanche pensarci: acquista le cuffie Philips H4205WT/00 a soli 18,99 euro.