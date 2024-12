Soundbar 2-in-1 in OFFERTA: design unico, arriverà entro domani

Ecco il doppio sconto di Amazon su un dispositivo davvero particolare: la soundbar 2-in-1 del marchio ULTIMEA, promossa con un voto medio superiore a 4/5 da più di 1.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi l’ha già messa alla prova. È perfetta per il salotto, ma non solo. La puoi usare senza fili oppure con un collegamento cablato, grazie alla presenza delle porte ARC, ottiche, AUX e USB. Tutti i cavi sono inclusi nella confezione.

Il doppio sconto di Amazon sulla soundbar 2-in-1

Il suo design unico ti permette di posizionarle come vuoi, con la configurazione che preferisci, come mostra l’immagine qui sotto, appoggiandola su un ripiano oppure appendendola alla parete. Supporta la connettività Bluetooth 5.3 che consente di utilizzarla anche per trasmettere la musica in streaming wireless da smartphone, tablet e altri device. È dotata di due tweeter e woofer per riprodurre un suono ricco e bilanciato, con bassi profondi e frequenze alte nitide. Scopri tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Approfitta del doppio sconto disponibile in questo momento, per acquistare la soundbar 2-in-1 di ULTIMEA al prezzo finale di soli 75 euro. La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, per ottenere la seconda non devi far altro che attivare il coupon dedicato che trovi sull’e-commerce. Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio, mentre per la spedizione puoi fare affidamento su Amazon, senza intermediari. Se la ordini adesso, arriverà direttamente a casa tua entro domani con la consegna gratuita. Sei dunque ancora in tempo per regalarla a Natale.