Soundbar COMPATTA Fenner: una sorpresa a soli 19 euro

Se vuoi migliorare l’audio della tua TV o del tuo PC oppure ascoltare la tua musica preferita con una qualità superiore, abbiamo una piccola sorpresa per te.

Parliamo della soundbar compatta Fenner disponibile su eBay a un prezzo stracciato: solo 19,90 euro con spedizione inclusa nel prezzo e consegna rapida.

Sondbar compatta Fenner: una sorpresa a meno di 20 euro

La soundbar compatta Fenner è un dispositivo wireless che si connette tramite Bluetooth alla tua TV, al tuo smartphone, al tuo tablet o a qualsiasi altro dispositivo compatibile. Puoi anche usare il cavo jack da 3,5 mm per collegarla a fonti audio con uscita AUX. Inoltre, ha una porta USB per le chiavette e uno slot per le schede microSD, così puoi riprodurre i tuoi file musicali direttamente dalla soundbar.

La soundbar ti sorprende anche per il suo design elegante e moderno, con diverse fantasie di colore a scelta. È facile da installare e da usare, grazie ai comandi touch sul pannello laterale. La potenza audio complessiva è di 10 W, con una qualità del suono chiara e bilanciata.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista subito la soundbar compatta Fenner su eBay a 19 euro: puoi anche prenderne diverse e collegarle tra loro per un effetto ancora più sorprendente. A te la scelta.

