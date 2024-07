Soundbar gaming: Sound Blaster GS3 a 46€ è IMPERDIBILE

Progettata da un marchio storico del settore come CREATIVE, tenendo conto delle esigenze manifestate dai giocatori, Sound Blaster GS3 in sconto a soli 46 euro è l’affare migliore di oggi da segnalare a chi cerca una soundbar per il gaming. Tra i punti di forza ci sono il design compatto (41×9,2×7,4 centimetri) e il sistema di illuminazione RGB integrato. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon Amazon che taglia il prezzo finale.

CREATIVE Sound Blaster GS3: la soundbar in offerta

Non mancano l’ingresso AUX, il collegamento con cavo USB (perfetto per le console), la connettività Bluetooth 5.4 per trasformarla all’occorrenza in uno speaker wireless di alta qualità per l’ascolto della musica senza fili e l’uscita fisica per le cuffie. I bassi pronunciati e un eccellente comparto sonoro, con una potenza di picco che raggiunge i 24 W, grazie alla tecnologia SuperWide, assicurano un’esperienza di alto profilo in ogni situazione, senza occupare troppo spazio sulla scrivania o vicino al televisore. Scopri di più nella scheda completa.

Al prezzo finale di soli 46 euro, grazie allo sconto che puoi ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato, la soundbar compatta CREATIVE Sound Blaster GS3 per il gaming è un ottimo affare. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate da chi l’ha già acquistata è 4,4/5 stelle.

È venduta dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedita da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni al massimo se effettui subito l’ordine. In merito all’illuminazione RGB: è possibile regolarla su diverse configurazioni preimpostate (Chasers, Aurora, Peak Meter, Glowing, Wave e Cycle).