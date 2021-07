Soundbar Hi-Fi per PC in offerta a metà prezzo (-47%)

L'ottima soundbar di VersionTECH si trova in offerta su Amazon a 19,99€, lo sconto è del 47% e dimezza il prezzo iniziale del dispositivo.

Si tratta di un prodotto piuttosto versatile, può essere collegato alla TV e al PC tramite cavo AUX, ma può anche funzionare come speaker portatile, collegando lo smartphone via bluetooth. I due speaker integrati da 5W offrono una potenza complessiva di 10W e un suono chiaro e corposo.

Il punto di forza di questa soundbar è proprio la versatilità, da un momento all'altro è possibile scollegarla dalla TV o dal PC e – connettendo lo smartphone – spostarla in un'altra stanza o anche fuori casa. Infatti questo modello può essere alimentato tramite cavo micro-USB ma ha anche una batteria integrata, che si ricarica con il medesimo cavo.

Le possibilità non finiscono qui, sul retro è presente anche un slot micro-SD che consente di caricare la propria musica su una scheda di memoria per riprodurla in maniera del tutto indipendente. In questo modo non è necessario neanche collegare lo smartphone o il PC, basta accendere la soundbar e far partire la riproduzione tramite i tasti sul retro.

Oggi è possibile acqusitare il dispositivo del brand VersionTECH in offerta su Amazon a 19,99€, uno sconto interessante che ne dimezza il prezzo rispetto al solito.