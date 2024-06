Soundbar LG 300W 2.1 canali con subwoofer: MAXI SCONTO su Amazon (-47%)

La soundbar LG SQC2 oggi in offerta su Amazon è la soluzione che cercavi per portare il cinema in casa tua senza spendere cifre esagerate: grazie ad uno sconto del 47% può essere tua a soli 103,99 euro invece di 198. La confezione include anche un potente subwoofer wireless da posizionare dove meglio credi.

Soundbar LG SQC2: le caratteristiche

La soundbar ti offre una potenza totale di 300W su 2.1 canali. Il subwoofer incluso è la ciliegina sulla torta di un sistema dal prezzo conveniente, ma potente che ti permette di vivere n’esperienza sonora simile a quella del cinema direttamente a casa.

Grazie alla connettività bluetooth puoi anche collegarvi il tuo smartphone o altri dispositivi per la riproduzione di musica o altri contenuti multimediali, anche a televisore spento. In generale, puoi collegare comunque diversi device grazie all’ingresso ottico, alla porta portable in e alla porta USB.

Con una larghezza di 95 cm, la soundbar è ideale per i televisori a partire da 43 pollici, assicurando che l’audio sia potente e appagante, perfetto per guardare film, serie TV, o giocare ai videogiochi. Acquistala ora a soli 103,99 euro invece di 198.