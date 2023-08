Soundbar LG 300W: OCCASIONE AMAZON con il 30% di sconto

Le soundbar hanno ormai sostituito, per praticità e convenienza, i vecchi impianti di una volta per avere in casa un piccolo proprio cinema. Di soluzioni ce ne sono ovviamente diverse, oggi ti proponiamo una fantastica 300W 2.1 di LG che puoi acquistare a soli 138,99 euro invece di 198 grazie allo sconto Amazon.

Soundbar LG 300W: perché non dovresti perdertela

Con una potenza totale di 300W su 2.1 canali, la soundbar LG SQC2 ti regalerà un audio che fa la differenza. Dotata di un subwoofer wireless, che aggiunge una profondità e una pienezza al suono, ti sentirai come se fossi seduto in un vero cinema. I bassi extra del subwoofer creano un impatto sonoro che ti avvolge e ti coinvolge completamente, facendoti immergere totalmente nella tua esperienza audio.

Con la tecnologia Bluetooth, puoi ascoltare la tua musica preferita direttamente dal tuo smartphone senza fili, anche quando il televisore è spento. Inoltre, grazie all‘ingresso ottico, all’ingresso portatile e alla porta USB, puoi collegare tutti i dispositivi che desideri e goderti un’esperienza audio senza limiti.

La soundbar LG SQC2 è stata progettata pensando a te e alle tue esigenze. Con i suoi 95 cm di larghezza, è l’ideale per abbinarla a TV a partire da 43 pollici, fornendoti un audio più potente e appagante per i tuoi film, le tue serie TV e tanto altro.

Ricapitoliamo: puoi portare a casa la soundbar LG SQC2 con uno sconto incredibile del 30%, pagando solo 138,99 euro invece di 198 euro. Questa è un’opportunità da non perdere per trasformare il tuo spazio di intrattenimento in una sala cinematografica di prima classe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.