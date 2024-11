Soundbar Philips 2.1 240W a 99 euro: Black Friday in anticipo su Amazon

La soundbar Philips B5309 2.1 con subwoofer wireless con potenza da 240 watt è protagonista di un’offerta molto interessante su Amazon: il prezzo è stato ribassato infatti a 99 euro, con spedizione Prime inclusa e consegna immediata per migliorare l’audio della tua TV in modo semplice, veloce e soprattutto conveniente.

Soundbar Philips 2.1 240W in offerta: le caratteristiche

La soundbar in questione sorprende perché al prezzo conveniente fa corrispondere una qualità sonora non da poco: i 240W di potenza nei suoi 2.1 canali con subwoofer wireless intensifica i bassi donando profondità a musica, film e videogiochi.

Dal telecomando incluso nella confezione puoi non solo controllare il volume e l’uscita, ma anche conoscere le 4 modalità EQ per personalizzare il suono a seconda delle tue esigenze e di quello che stai guardando alla TV. In tal senso, è molto interessante la tecnologia Dialogue Enhancement che rende le voci più nitide per dialoghi chiari e senza sforzo.

Il supporto al DTS virtuale arricchisce ogni contenuto di un effetto surround virtuale 3D senza la necessità di usare altoparlanti aggiuntivi: a questo si aggiunge la compatibilità con Dolby Digital Plus, ideale per immergerti in ciò che guardi o stai giocando.

Infine, la soundbar è dotata di HDMI Arc, per una connessione più rapida ed efficiente, ed è compatibile con Philips EasyLINK per gestire il volume e le impostazioni con il telecomando della TV. La connessione bluetooth 5.4 è perfetta per collegare i tuoi dispositivi senza filo, insieme alle altre opzioni di connettività tra cui ingresso ottico, USB e audio-in. Tutto questo a soli 99 euro: da non perdere.