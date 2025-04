Soundcore P30i: auricolari bluetooth in forte DOPPIO SCONTO

I Soundcore P30i di Anker sono la soluzione perfetta se stai cercando degli auricolari bluetooth che non offrano compromessi su comfort, suono e autonomia…se non sul prezzo. Grazie ad un doppio sconto oggi puoi acquistarli su Amazon a soli 31,99 euro invece di 49,99: ti basta spuntare la casella del coupon che trovi in pagina.

Auricolari Soundcore P30i: perfetti per ogni momento della giornata

Gli auricolari sono dotati di driver da 10mm che pompano bassi potenti e profondi con un risultato che è un suono che ti coinvolge davvero, adatto per ogni genere di contenuto: musica, podcast, film o call di lavoro.

La cancellazione intelligente del rumore è la feature che fa la differenza perché riconosce l’ambiente in cui ti trovi e adatta automaticamente il livello di isolamento, fino a 42 dB. In alternativa, è disponibile anche la modalità Trasparenza per restare consapevoli su tutto quello che c’è intorno.

La custodia con supporto per lo smartphone integrato è una genialata: la apri, ci poggi il telefono e puoi guardare una serie o fare una videochiamate in totale comodità. Il tutto con una autonomia che arriva fino a 45 ore con ricarica rapida.

Leggeri, resistenti agli schizzi e con connessione Bluetooth 5.4, sono un prodotto eccezionale a questo prezzo. Acquista adesso gli auricolari Soundcore P30i di Anker a soli 31,99 euro invece di 49,99.