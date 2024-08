Soundbar Philips 3.1 600W: un mostro di potenza in MAXI SCONTO

Con questa soundbar cambierai per sempre il modo in cui guardi i tuoi film e le tue serie TV preferiti e giochi ai videogiochi del momento: la Philips TAB8507/10 è un mostro da 600W, con audio 3.1 e subwoofer wireless. Il prezzo in sconto su Amazon è di 199 euro, in calo dagli 271,84 euro di media.

Soundbar Philips TAB8507/10: le caratteristiche

Grazie ai suoi 3.1 canali e alla potenza da 600W, questa soundbar ti offrirà un suono surround virtuale avvolgente. Merito anche del supporto al Dolby Atmos che ti regalerà un’esperienza sonora tridimensionale, in cui ‘audio non solo ti circonda ma si muove sopra e intorno a te.

I diffusori tweeter aggiuntivi alle estremità dell’unità principale ampliano infatti il campo sonoro, dandoti una separazione perfetta degli strumenti e una presenza sonora che riempie l’ambiente.

Facilissima da installare: la soundbar si collega alla TV tramite HDMI eARC per un controllo rapido del volume oppure, se preferisci, tramite ingressi ottici o USB, per non parlare del bluetooth per lo streaming musicale dai tuoi dispositivi mobile.

Una soundbar perfetta per te che cerchi un sistema audio potente e versatile che migliora l’audio del TV e si integri. perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Acquistala ora a soli 199 euro.