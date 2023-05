Soundbar Samsung 340W 3.1: in sconto Amazon a meno di 200€

Se vuoi portare il cinema a casa tua, non perdere questa occasione imperdibile: la soundbar Samsung HW-Q60B/ZF è disponibile in offerta a soli 199 euro invece di 229,99 euro su Amazon. Si tratta di un risparmio del 13% su uno dei migliori sistemi audio del 2023.

La soundbar in questione è la soluzione perfetta per migliorare l’esperienza audio del tuo sistema home theater. Con una potenza di 340W e un sistema 3.1 canali, questa soundbar offre un suono immersivo e ottimizzato che trasforma il tuo salotto in una sala cinematografica.

Soundbar Samsung in offerta: 340W di tutta potenza

Tra le altre cose, la soundbar supporta Dolby Atmos e DTS Virtual:X, che ricreano i suoni portandoli a nuovi livelli per ottenere un audio 3D. Inoltre, grazie alla tecnologia Q-Symphony, si sincronizza con il tuo TV Samsung per dare vita a un’esperienza audio immersiva.

Il sistema è in grado di analizzare automaticamente le sorgenti audio per ottimizzare le tracce in base ai contenuti specifici. Che si tratti di un rumoroso evento sportivo o di uno spettacolo teatrale dai dialoghi sussurrati, puoi contare sulla migliore soundbar della categoria per avere un audio nitido e un’esperienza di visione ottimizzata.

Per gli appassionati non manca una modalità gioco, che ottimizza il suono della tua console e ti fa sentire ogni dettaglio. La soundbar è accompagnata da un subwoofer wireless, che ti permette di posizionarlo dove vuoi senza ingombri di cavi e di godere di bassi potenti e profondi.

Non lasciarti scappare questa offerta limitata e acquista subito la soundbar Samsung HW-Q60B/ZF a soli 199 euro invece di 229,99 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.