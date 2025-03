MUST HAVE: soundbar Samsung a soli 79€ (offerta di primavera)

Basta davvero poco per rivoluzionare l’esperienza di intrattenimento in salotto: con soli 79 euro puoi acquistare la soundbar Samsung C400, grazie a una promozione attiva per la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. Il voto medio assegnato da più di 800 recensioni pubblicate sull’e-commerce + pari a 4,4/5. Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici: devi solo metterla nel carrello per non lasciarti sfuggire l’occasione.

Samsung C400: la soundbar costa solo 79 euro

All’interno del suo design compatto ed elegante nasconde ben quattro altoparlanti che riproducono un audio 2.0 ovvero stereo, affiancato da un woofer integrato per riprodurre i bassi in modo profondo e convincente. Grazie alla tecnologia Surround Sound Expansion il sonoro è calibrato in base allo spazio, tenendo in considerazione la forma della stanza, dando così vita a un’area di ascolto estesa lateralmente e in verticale. È inoltre dotata della connettività Bluetooth così da poterla utilizzare come uno speaker wireless per l’ascolto della musica, trasmettendola direttamente dallo smartphone, dal tablet o da qualsiasi altro dispositivo. Scopri di più nella scheda completa.

Al prezzo stracciato di soli 79 euro è imperdibile: la soundbar Samsung C400 è perfetta per potenziare l’audio del televisore, rendendo i dialoghi più chiari e aumentando il coinvolgimento mentre guardi un film o una serie. Il telecomando utile per controllarne il funzionamento è incluso nella confezione.,

Se cerchi delle buone occasioni per risparmiare, fai un giro sull’e-commerce entro lunedì 31 marzo, approfittando della Festa delle Offerte di Primavera. Puoi trovare sconti su prodotti di ogni tipo: informatica, elettronica, videogiochi, fai-da-te e articoli per la casa. Inoltre, non serve alcun abbonamento: l’evento è aperto a tutti.