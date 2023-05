Soundbar Trust Gaming in offerta: compatta ed economica a meno di 20€

Oggi ti parliamo di qualcosa di originale: una soundbar gaming dal design elegante e dal prezzo conveniente che non devi lasciarti sfuggire a questo prezzo.

Su Amazon puoi trovare infatti la bellissima Trust Gaming GXT 620 Axon a soli 19,84 euro invece di 34,99 euro, con uno sconto del 43%, spedizione immediata e consegna in 24 ore con Prime.

Soundbar Trust Gaming GXT 620: resterai sorpreso

La Trust Gaming GXT 620 Axon è una soundbar compatta e sottile che si adatta perfettamente sotto la maggior parte delle TV o dei monitor di PC, per un ambiente ordinato e un look grandioso. Grazie alla potenza di picco di 12 W (6 W RMS), ti offre un’esperienza audio immersiva e avvolgente per musica, film e giochi.

La soundbar è dotata di un’illuminazione RGB onda arcobaleno che le conferisce un effetto visivo e dona una marcia in più alla tua postazione. Puoi anche spegnere le luci se preferisci un’atmosfera più discreta. Il controllo del volume è facile e comodo, grazie al pulsante rotante posto sul lato della soundbar.

L’apparecchio si collega facilmente al tuo dispositivo tramite un cavo USB che fornisce alimentazione ed elimina la necessità di prese a parete e un singolo ingresso ausiliario da 3,5 mm che trasmette l’audio. Puoi quindi riprodurre musica direttamente dal tuo smartphone, tablet, laptop o PC.

La Trust Gaming GXT 620 Axon è una soundbar economica ma di qualità, che ti permette di sostituire gli speaker di un monitor o le tue vecchie casse PC con una soluzione più moderna e funzionale. Non perdere tempo e approfitta subito dell’offerta su Amazon: Acquistare la tua soundbar gaming a soli 19,84 euro.

