 Soundcore Select 4 Go, la cassa Bluetooth che con 19€ suona per 20h
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Soundcore Select 4 Go, la cassa Bluetooth che con 19€ suona per 20h

Con Soundcore Select 4 Go hai tra le mani hai una cassa Bluetooth da portare in giro e di cui non fare mai a meno, sia ora che in estate.
Soundcore Select 4 Go, la cassa Bluetooth che con 19€ suona per 20h
Tecnologia
Con Soundcore Select 4 Go hai tra le mani hai una cassa Bluetooth da portare in giro e di cui non fare mai a meno, sia ora che in estate.

Porta la musica sempre con te con una cassa Bluetooth dalle dimensioni compatte e dalla potenza stratosferica. Anche se l’estate è finita, la voglia di ascoltare i tuoi brani preferiti a tutto volume non deve scomparire. Soundcore Select 4 Go ti aiuta a far proprio questo con un design epico e un prezzo ancora più eccellente. Tutto questo è merito di Amazon e del suo sconto che ti permette di portarlo a casa con soli 19,99 euro. Non perdere tempo e scegli la tua colorazione preferita aggiungendola subito al carrello.

Compralo su Amazon

La cassa Bluetooth Soundcore Select 4 Go è un gioiellino da non farsi scappare. Ovviamente, la sua natura portatile, la rende una di quei prodotti di cui non fare mai a meno. In inverno è sempre al tuo fianco così come in estate, così quando dovrai partire o andare al mare, potrai portarla sempre con te senza alcun dubbio. Questo perché non solo ha dimensioni compatte ma è anche realizzata con i migliori materiali in circolazione risultando totalmente impermeabile e persino galleggiante. Puoi sceglierla in una delle sei colorazioni differenti e abbinarla fin da subito a tutti i dispositivi che vuoi.

Soundcore Select 4 Go cassa bluetooth ultra portatile, cassa doccia, suono potente da 5W,fino a 20 ore di riproduzione, IP67, mini cassa bluetooth, galleggiante, ideale per escursioni

Soundcore Select 4 Go cassa bluetooth ultra portatile, cassa doccia, suono potente da 5W,fino a 20 ore di riproduzione, IP67, mini cassa bluetooth, galleggiante, ideale per escursioni

19,99 29,99€ -33%
Vedi l'offerta

Con un suono potente grazie all’altoparlante integrato da 5 watt, tutte le playlist su cui premi play sono in grado di rendere qualunque situazione una festa vera e propria. Divertiti potendo fare affidamento su un audio che è potente così come di alta qualità, con bassi ben presenti e con voci cristalline per eliminare qualunque tipologia di distorsione. Il divertimento non ha mai fine grazie, soprattutto, alla sua batteria integrata che le attribuisce un’autonomia di ben 20 ore con appena una carica. E se questo non è abbastanza, sfrutta il gancio integrato per appenderla praticamente ovunque e scoprire una comodità senza limiti.

La Soundcore Select 4 Go è la cassa Bluetooth portatile che rende le tue ore preziose. Approfitta al volo dello sconto in corso su Amazon per acquistarla con soli 19,99 euro in una delle sei colorazioni che più ti piace.

Soundcore Select 4 Go cassa bluetooth ultra portatile, cassa doccia, suono potente da 5W,fino a 20 ore di riproduzione, IP67, mini cassa bluetooth, galleggiante, ideale per escursioni

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La Tesla che guida da sola... ma è tutta una messa in scena

La Tesla che guida da sola... ma è tutta una messa in scena
150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile

150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile
XIAOMI Redmi Watch 5 a questo prezzo? Rimpiazza lo smartphone subito

XIAOMI Redmi Watch 5 a questo prezzo? Rimpiazza lo smartphone subito
Con la eSIM di Airalo fai il pieno di giga all'estero: oggi in sconto

Con la eSIM di Airalo fai il pieno di giga all'estero: oggi in sconto
La Tesla che guida da sola... ma è tutta una messa in scena

La Tesla che guida da sola... ma è tutta una messa in scena
150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile

150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile
XIAOMI Redmi Watch 5 a questo prezzo? Rimpiazza lo smartphone subito

XIAOMI Redmi Watch 5 a questo prezzo? Rimpiazza lo smartphone subito
Con la eSIM di Airalo fai il pieno di giga all'estero: oggi in sconto

Con la eSIM di Airalo fai il pieno di giga all'estero: oggi in sconto
Paola Carioti
Pubblicato il
2 ott 2025
Link copiato negli appunti