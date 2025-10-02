Soundcore Select 4 Go, la cassa Bluetooth che con 19€ suona per 20h

Porta la musica sempre con te con una cassa Bluetooth dalle dimensioni compatte e dalla potenza stratosferica. Anche se l’estate è finita, la voglia di ascoltare i tuoi brani preferiti a tutto volume non deve scomparire. Soundcore Select 4 Go ti aiuta a far proprio questo con un design epico e un prezzo ancora più eccellente. Tutto questo è merito di Amazon e del suo sconto che ti permette di portarlo a casa con soli 19,99 euro. Non perdere tempo e scegli la tua colorazione preferita aggiungendola subito al carrello.

La cassa Bluetooth Soundcore Select 4 Go è un gioiellino da non farsi scappare. Ovviamente, la sua natura portatile, la rende una di quei prodotti di cui non fare mai a meno. In inverno è sempre al tuo fianco così come in estate, così quando dovrai partire o andare al mare, potrai portarla sempre con te senza alcun dubbio. Questo perché non solo ha dimensioni compatte ma è anche realizzata con i migliori materiali in circolazione risultando totalmente impermeabile e persino galleggiante. Puoi sceglierla in una delle sei colorazioni differenti e abbinarla fin da subito a tutti i dispositivi che vuoi.

Con un suono potente grazie all’altoparlante integrato da 5 watt, tutte le playlist su cui premi play sono in grado di rendere qualunque situazione una festa vera e propria. Divertiti potendo fare affidamento su un audio che è potente così come di alta qualità, con bassi ben presenti e con voci cristalline per eliminare qualunque tipologia di distorsione. Il divertimento non ha mai fine grazie, soprattutto, alla sua batteria integrata che le attribuisce un’autonomia di ben 20 ore con appena una carica. E se questo non è abbastanza, sfrutta il gancio integrato per appenderla praticamente ovunque e scoprire una comodità senza limiti.

La Soundcore Select 4 Go è la cassa Bluetooth portatile che rende le tue ore preziose. Approfitta al volo dello sconto in corso su Amazon per acquistarla con soli 19,99 euro in una delle sei colorazioni che più ti piace.