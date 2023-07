Soundmatch la colonna sonora personalizzata per i tuoi video in pochi secondi

La scelta della musica è cruciale per realizzare dei contenuti video di qualità e di successo. Soundmatch è un servizio che utilizza l’intelligenza artificiale per creare la colonna sonora perfetta per ogni video. La musica, infatti, ha il potere di influenzare le emozioni, l’attenzione e la memoria degli spettatori, oltre a dare ritmo, coerenza e personalità alle immagini.

Scegliere una colonna sonora adeguata e in armonia con il contenuto video è quindi essenziale, ma richiede tempo e creatività. L’intelligenza artificiale di Soundmatch può semplificare questo processo e offrire un risultato unico e perfetto.

Soundmatch, la colonna sonora perfetta con l’AI

Epidemic Sound, la piattaforma leader nel settore delle colonne sonore, ha lanciato Soundmatch, una funzione innovativa per la scoperta musicale basata sull’intelligenza artificiale.

Soundmatch è la funzione ideale per i creatori di contenuti video che vogliono trovare la colonna sonora perfetta con l’AI, risparmiando tempo e ottenendo risultati sorprendenti e professionali. Infatti, Soundmatch, permette di risparmiare tempo e fatica nella ricerca della musica ideale per i video, evitando di dover ascoltare decine o centinaia di brani prima di trovare quello giusto.

Soundmatch usa l’AI per analizzare i fotogrammi del video scelto dal creatore e per suggerire dei brani musicali perfettamente adatti a ogni scena visiva. Lo strumento sfrutta i dati di oltre due miliardi di video musicali su YouTube, visualizzati ogni giorno, con le musiche di Epidemic Sound.

In questo modo, offre le colonne sonore più adatte alle immagini, basandosi sulle prestazioni reali dei brani. Inoltre, si parla di effetti sonori di alta qualità senza diritti d’autore con una varietà, dal catalogo di Epidemic Sound, che conta oltre 35.000 brani musicali e 90.000 effetti sonori, tutti liberamente utilizzabili su qualsiasi piattaforma.

Gli strumenti innovativi di Epidemic Sound

Soundmatch crea combinazioni musicali realistiche e coerenti, una funzione che permette di migliorare il lavoro per chi crea contenuti video, sia che si tratti di professionisti che di principianti. Inoltre, questo strumento si integra con le funzioni di Epidemic Sound, permettendo di personalizzare e migliorare i brani musicali per il proprio video. Soundmatch infatti, si integra con le altre funzioni e gli strumenti innovativi di Epidemic Sound, tra cui:

Find Similar: una funzione che permette di trovare dei brani simili a quello selezionato, in base a diversi parametri come il genere, lo stile, il mood, il tempo e gli strumenti;

Stem Player: uno strumento che permette di personalizzare i brani musicali, modificando il volume e il bilanciamento dei diversi elementi sonori;

Video Editing Services: una serie di servizi partner di Epidemic Sound che offrono soluzioni integrate di editing video e soundtracking.

Come accedere su Epidemic Sound

Epidemic Sound è la piattaforma ideale per blogger, podcaster, videomaker o un creatore di contenuti in generale, perché mette a disposizione la musica e gli effetti sonori perfetti per i video. Per utilizzare Soundmatch è necessario accedere su Epidemic Sound, per farlo è possibile sottoscrivere un piano a pagamento oppure iniziare con una prova gratuita.

Sono presenti due tipologie di abbonamento così da poter scegliere quello ideale in base alle esigenze, in entrambi i casi è possibile provare Epidemic Sound gratuitamente per 30 giorni. Il primo piano è il piano personale dedicato a chi pubblica online su piattaforme come YouTube, Instagram, Twitch e TikTok, con l’accesso a download illimitati di musica ed effetti sonori, l’utilizzo dell’applicazione mobile e la possibilità di scoprire e scaricare nuove tracce ovunque.

Il secondo piano è il piano commerciale, ideato per chi crea contenuti per clienti o aziende, o vuole ampliare il proprio pubblico online. Ma nello specifico, ecco i passaggi per accedere alla prova gratuita:

Accedere al Browser;

Cercare Epidemic Sound;

Entrare nel sito;

Scegliere”Prova gratuita”;

Seleziona uno dei due piani;

Inserire i dati e accedere, è possibile farlo con e-mail, account Google, o account Apple.

Come utilizzare Soundmatch

Soundmatch è disponibile per tutti gli utenti registrati su Epidemic Sound e per usarlo, basta caricare il proprio video sulla piattaforma, cliccare sul pulsante Soundmatch e lasciare che l’AI faccia il resto.

Si possono anche modificare le proposte musicali, scegliendo tra diversi brani, generi e mood. Una volta soddisfatti del risultato, basterà scaricare il video con la colonna sonora aggiunta e condividerlo su qualsiasi piattaforma. Nello specifico, Soundmatch analizza i fotogrammi visivi all’interno del video, l’AI genera poi un elenco curato di tracce che completano ogni scena visiva.

Per procedere con l’utilizzo è necessario effettuare l’accesso, riprodurre un brano in Epidemic Sound Player, premere il pulsante “Sincronizza con video” nell’angolo all’estrema destra della barra del lettore e scegliere il video da riprodurre. A questo punto è necessario posizionare il marcatore nella parte del video desiderato premere “Soundmatch” e visualizzare l’elenco di proposte corrispondenti.

Soundmatch identifica cosa contiene la ripresa nel video e genera parole chiave pertinenti per una ricerca idonea al contenuto. Successivamente, utilizza l’analisi dei dati su come queste parole chiave vengono generalmente utilizzate su larga scala, fornendo così in modo semplice e accurato un elenco di brani consigliati perfettamente adatti a ciascuna scena visiva.