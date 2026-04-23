SpaceX anticipa Microsoft e potrebbe acquistare Cursor

SpaceX ha annunciato l’avvio di una collaborazione con Cursor che prevede l’addestramento dei modelli AI della startup californiana sull’infrastruttura Colossus di xAI. L’azienda di Elon Musk ha ottenuto anche il diritto di acquistare Cursor pagando 60 miliardi di dollari entro fine anno. Secondo le fonti di CNBC, Microsoft aveva intenzione di comprare la startup, ma non ha presentato nessuna offerta.

Sfida pee l’AI: SpaceX anticipa Microsoft

Come è noto, Elon Musk ha comunicato la fusione tra SpaceX e xAI a febbraio ottenendo un’azienda da 1,25 trilioni di dollari. Attualmente sono in corso le procedure per la quotazione in Borsa. L’accordo con Cursor è un modo per incrementare il valore aziendale e attirare ulteriori investitori (che diventeranno azionisti).

Cursor ha scritto sul blog ufficiale che la collaborazione permetterà di velocizzare l’addestramento dei modelli, tra cui il recente Composer 2 per la programmazione agentica. Per aumentare le prestazioni occorre una maggiore potenza di calcolo. L’attuale collo di bottiglia verrà eliminato con l’uso dell’infrastruttura Colossus di xAI.

Poche ore prima l’annuncio dell’accordo, Cursor aveva concluso un round di finanziamenti da 2 miliardi e ora vale circa 50 miliardi di dollari. SpaceX eserciterà probabilmente il diritto di acquisto dopo la quotazione in Borsa. In caso di ostacoli alla conclusione della transazione, l’azienda di Elon Musk verserà 10 miliardi di dollari per la collaborazione (in pratica una sorte di penale).

Secondo le fonti di CNBC, Microsoft aveva considerato la possibile acquisizione di Cursor. Alla fine non ha però presentato nessuna offerta. L’azienda di Redmond offre GitHub Copilot agli sviluppatori, ma non ha la stessa popolarità di Cursor e degli analoghi servizi offerti da Anthropic (Claude Code) e OpenAI (Codex). Secondo le fonti di Business Insider, Musk voleva inizialmente avviare una collaborazione a tre con Cursor e Mistral AI.